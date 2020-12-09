Такого вы еще не видели

Изобретатель предложил установить в Челябинске кресла из светящегося бетона

Артем Немчинов из Сатки (Челябинская область) создал инновационный проект архитектурного комплекса с использованием светопроводящего бетона. Необычные кресла он предложил установить в Челябинске. Сам себя он называет инженером-фантазером без образования в сфере дизайна и архитектуры. Как мужчине пришла идея улучшения городов, с какими трудностями он столкнулся и почему, являясь директором «Интерактивной архитектуры», ему приходится работать на заводе, читайте ниже.

«Проект родился спонтанно, - начал свой рассказ Артем. – Я работал в департаменте инвестиций, и к нам в кабинет в хорошем настроении зашел руководитель. Он сказал: «Артем, ты фантазер, придумай нам интересный проект. Все посмеялись. И вроде все потом забыли, а я загорелся идеей».

Артем заинтересовался, как можно применить на практике полезный, но очень дорогой материал – светопроводящий бетон.

«Не было четкого понимания, для чего его можно использовать. Я начал перерабатывать технологию, производственный процесс, практическое применение. И у меня получилось снизить стоимость производства, - отметил Артем. - Для этого изучил основы трехмерной печати, проектирования, моделирования».

Артем также изучил программирование, научился собирать электрические платы и паять.

«Чтобы развивать проект, ушел работать на производство. Сейчас работаю на заводе с графиком 2 на 2, - пояснил Артем. - Два дня работаю, в свободные два дня занимаюсь проектами. Мне приходится так работать, чтобы хватало денег на развитие проекта. Если удастся получить грант, то я смогу им целенаправленно заниматься».

Артем Немчинов в своей мастерской

Изобретатель стал победителем XVII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». И ему уже удалось согласовать грантовый договор с Фондом содействия инноваций.

«Пока деньги не получил, но шансы на его получение уже выше, чем были. Я один из троих человек, кому из Челябинской области предоставили право на него претендовать. Если получу, то смогу уйти с завода и целенаправленно заниматься проектом», - сказал Артем.

Несмотря на то, что работу Артема признали лучшей на всероссийском конкурсе, дела с реализацией проекта в Челябинской области пока идут туго.

Инженер получил предложение поставить бетонные кресла в сквере напротив ЮУрГУ в Челябинске. Сначала его идею приняли с энтузиазмом. Но потом движение по этому проекту сошло на нет.

Так выглядит светопроводящий бетон (смотреть со звуком)

Есть также предложение запустить пилотный проект в Сатке - сделать уютное пространство с креслами в рамках комфортной городской среды. Согласно замыслу автора, это принесет пользу не только эстетическую, но и практическую. Благодаря организации производства в городе можно будет создать новые рабочие места.

«Это та цель, которую я преследовал, когда проект создавал, - продолжил Артем. - Мне самому не очень приятно, когда молодежь уезжает. Надеюсь, смогу привлечь талантливых молодых людей, если получу грант от Фонда содействия инновации и смогу организовать производственную лабораторию. И по результату смогу представить законченные продукты».

Инженер уточнил, что в рамках проекта комфортной городской среды возникает критерий отчета, по которому его проект невозможно оценить, так как он связан с красотой.

«А красоту в отчет не запишешь, - уточнил Артем. - Это субъективное мнение. Если бы можно было посчитать после внедрения моего решения, насколько увеличилась посещаемость людей... Но так как таких механизмов не предусмотрено, это неработающие решения».

Изобретатель уверен, что его проект удастся запустить

Никакие преграды не останавливают Артема на пути к созданию новых пространств, реализации своих идей, улучшения жизни людей. А помогает ему в этом его жена Мария.

«Самое сложное - найти баланс между работой и семьей. Я отказываю себе в отдыхе для того, чтобы уделить время игре с ребенком или помощи жене. Я рад, что мне удалось заинтересовать проектом жену Марию, - признался Артем. - Благодаря этому мы больше времени проводим вместе, вместе решаем задачи. Она заставляет меня делать лучше и красивее, помогает и порой подталкивает, чтобы руки не опускал, когда что-то не получается. Я рад, что создал этот проект, который стал нашим общим увлечением, и мы работаем над ним как команда».

При этом себя Артем называет инженером-фантазером, готовым решать задачи.