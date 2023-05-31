Изъятие авто простимулировало южноуральца заплатить долги

Арест и изъятие Toyota Land Cruiser в ходе рейда, проведенного челябинскими приставами 24 мая, стимулировали его хозяина в кратчайшие сроки исполнить долговые обязательства

Обнаружить автомобиль должника на Новоградском тракте города Челябинска помог аппаратно-программный комплекс для поиска автомобилей должников по налогам, штрафам и платежам «Дорожный пристав».

Уже на следующий день представитель должника прибыл в Сосновское районное отделение судебных приставов и попросил выдать квитанции на оплату задолженности по 11 исполнительным производствам, которые были возбуждены сотрудниками этого подразделения.

Более 170 тысяч рублей поступили на депозитный счет отделения судебных приставов. Денежные средсва поступили в пользу налоговой инспекции, оплата административных штрафов, вынесенных ОВД и ГИБДД, а также погашение задолженности перед юридическим лицом.

Арест с транспортного средства снят, исполнительные производства окончены.

ГУФССП России по Челябинской области напоминает, что своевременная оплата задолженности гарантирует отмену принудительных мер. Электронный сервис ФССП России: https://fssp.gov.ru/iss/ip в режиме реального времени позволяет узнать о долгах.