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К Новому году центральный купол Христорождественского собора в Челябинске заблестит золотом и подсветится

К Новому году будет завершена облицовка главного купола кафедрального собора Рождества Христова, строящегося на северо-западе около ледовой арены «Трактор».

Величественное здание возводимого собора уже давно стало видно издалека, теперь оно станет еще более заметным - центральный купол храма заблестит на солнце золотом.

Облицовку ведут специалисты подрядной организации ООО «УТПК». Как сообщается на странице митрополии, конструкцию обшивают специальными пластинами, покрытыми нитритом титана, который придает традиционный золотой цвет церковным куполам.

Компания планирует завершить облицовку к Новому году. Будет также установлена подсветка для всех пяти куполов, чтобы видом на челябинский собор можно было любоваться и ночью.

«Заготовка изделий из нержавеющей стали, покрытой нитритом титана, идет на отметке 41,2 метра. Купол собирается из ячеек по кругу. Сейчас укладывается семнадцатый ряд, а всего рядов будет 30, - рассказал Станислав Тарасюк, заместитель директора по строительству ООО «УТПК». - Надеемся к концу года убрать леса и установить подсветку на купола в ночное время. Хотелось бы закончить всё специально к новогодним праздникам, Рождеству Христову и Крещению Господню».

В епархии напомнили, первый молебен на месте строительства кафедрального собора состоялся 18 сентября 2013 года, а 25 декабря 2014 года в почву погрузили первую сваю. В 2015 году был сооружен фундамент и технический этаж здания. В 2016 году возвели нижний придел храма. В 2017 году там состоялось первое богослужение – молебен с акафистом равноапостольному великому князю Владимиру. В июле 2018 года в верхнем храме прошла первая Божественная литургия. В 2019 году кафедральный собор обрел собственный голос – были освящены и установлены колокола.

В 2020 году были завершены общестроительные работы и начался этап отделки. Четвертого ноября состоялось освящение куполов и крестов для кафедрального собора.

Нынешней зимой впервые за весь период строительства собор не был законсервирован. В нижнем приделе уже действует отопительная система.

В полную силу отделочные работы развернутся уже в начале следующего года. Сейчас идет доработка проекта.

Христорождественский собор будет не только самым вместительным, но и самым высоким храмом Челябинска. Его высота составит 69 с половиной метров.

Решено оборудовать здание лифтом. Кроме того, на кровле собора появится смотровая площадка, можно будет обозревать окрестности с высоты 23 метров.

Фото со страницы собора ВКонтакте