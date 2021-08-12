Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября

Уже скоро школьники и студенты колледжей и вузов Челябинской области вернутся в свои аудитории, чтобы возобновить учебный процесс. Но на сегодняшний момент в регионе сохраняется неблагополучная ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

О том, как будет организовано обучение с учетом антиковидных мер, рассказали сегодня, 12 августа, на пресс-конференции представители минздрава, минобра и Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре отмечают, что дети за первую половину 2021 года составляют 11 процентов от числа заболевших коронавирусной инфекцией. При этом больше всего среди детей болеют дошкольники. Тем не менее начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева заверила, что опыт предупреждения заражения школьников и персонала учебных заведений уже накоплен прошлыми годами.

«Благодаря отработанным мероприятиям у нас не регистрировались крупные вспышки в образовательных учреждениях, и уровень заболеваемости школьников наименьший. Тем не менее, осень – это формирование коллективов: каждый прибывает из своей семьи, кто-то путешествовал. Риски, что кто-то завезет инфекцию, высоки. Поэтому главная задача должна быть отработана со стороны родителей: если ребенок заболел, не нужно вести его в организованный коллектив», – рассказала Раиса Косарева.

С первыми антиковидными мерами школьники и их родители столкнутся уже на торжественных линейках первого сентября. Они состоятся на свежем воздухе на площадках перед зданиями образовательных организаций или общественных пространств на территориях муниципалитетов. При этом на мероприятии необходимо соблюдать социальную дистанцию и находиться в масках. Родители на линейки допускаются при условии, что они будут дистанцированы в отдельную зону от детей на время проведения торжества.

Если же линейка будет проходить в закрытом помещении, то присутствовать на ней могут только участники учебного процесса, а каждая группа будет проводить мероприятие исключительно в своем классе.

Обязательными в образовательных учреждениях остаются утренний и дневной «фильтры», при которых оценивается внешнее состояние школьников. В случае выявления каких-либо отклонений в поведении, которое может свидетельствовать о заболевании, ребенка направят домой или в медучреждение.

За группами в школах будет закреплен отдельный кабинет. Переходить в другие аудитории можно, если для учебного занятия требуются специальные условия. Это такие предметы, как физическая культура, технология, физика, химия и информатика.

Также в организациях будет введена дополнительная влажная уборка с применением необходимых дезинфицирующих средств.

Пищеблоки возобновят свою работу в штатном режиме, но заполняемость столовой не может превышать 50 процентов. Поэтому в учреждениях будут задействованы дополнительные для организации питания перемены.

Кроме того, в школах будет выстроено так называемое плавающее расписание, чтобы дети меньше пересекались. Учебный день может начинаться в разное время для разных параллелей классов. Увеличивается и количество детей, учащихся во вторую смену.

«Мы очень надеемся на то, что все будут выполнять необходимые меры и мы начнем учебный год в штатном, очном режиме. И на протяжении всего учебного года будем учиться таким образом. Также мы обращаемся ко всему взрослому населению: пожалуйста, вакцинируйтесь, поскольку это поможет вам в первую очередь защитить себя, тех кто рядом с вами, защитить детей», – заявила первый замминистра образования и науки Елена Коузова.

В минобре также отмечают, что вакцинация для преподавателей остается добровольной. Руководство учебных организаций не имеет права отстранять учителей из-за отсутствия у них прививок от коронавирусной инфекции.

К слову, на сегодняшний день в Челябинской области начали вакцинацию более 34 тысяч работников образовательных учреждений, из них более 28 тысяч – уже получили и первый, и второй компонент вакцины. Это около 50 процентов всех преподавателей региона.

Студенты высших учебных заведений также прививаются добровольно. Вузы планируют работать в обычном режиме в рамках реализации из образовательных программ.

Напомним, ранее первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт сообщала, что в регионе не планируется введение дистанционного обучения с начала учебного года.

Также об очном обучении в школах Южного Урала в новом учебном году говорил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона указал на то, что система образования должна работать четко и в плановом режиме.

Кроме того, ранее Алексей Текслер поручил органам исполнительной власти и главам муниципалитетов взять на особый контроль вопрос вакцинации сотрудников образовательных организаций. А родителям посоветовали самим позаботиться о своих школьниках, пока не зарегистрирована прививка для детей.