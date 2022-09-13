Каждый седьмой челябинец выступает за ужесточение антиковидных мер

Каждый седьмой житель Челябинска выступает за усиление противовирусных мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусности инфекцией в регионе.

Об этом свидетельствую результаты опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob среди представителей экономически активного населения городов-миллионников.

«Рост заболеваемости коронавирусом заставил вспомнить о противоковидных мерах: масочном режиме, социальной дистанции, ограничениях в местах массовых скоплений людей и проч.», - отмечают организаторы опроса.

В Челябинске усиление противовирусных мер поддерживает 14% опрошенных, против выступают 57%, затруднились ответить – 29%. Год назад в областном центре за ужесточение мер по борьбе с коронавирусом проголосовали в 2,6 раза больше респондентов - 37%, против – 36%, еще 29% затруднились ответить на этот вопрос.

В этом году за ужесточение мер чаще всего выступают жители Воронежа и Москвы (по 22%). «В обязательном порядке делать прививки. Как в советское время от оспы. Никого не спрашивали. Иначе не поборем!», - считают сторонники вакцинации.

Меньше всего же сторонников возврата к антиковидных ограничениям в Краснодаре и Ростове-на-Дону (по 10%).

В Челябинской области за период с первого июля по настоящее время выросло в 8,6 раза число ежесуточно регистрируемых случаев заболевания ковидом, с первого августа рост в четыре раза.

По состоянию на первое июля за сутки регистрировали 89 заболевших, на первое августа –188, на 12 сентября – 771 человек.

Напомним, в Саткинском районе уже приняли решение усилить противоэпидемические меры, в том числе вводят масочный режим в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией.