13.09.2022
Шесть ДТП произошло на железнодорожных переездах ЮУЖД за 8 месяцев 2022 года
13.09.2022
Аферист из Магнитогорска оставил новобрачных из Екатеринбурга без обручальных колец
13.09.2022
Сотрудники ГИБДД не пропустили в Челябинск машину с наркосбытчиком
13.09.2022
«Ростелеком» провел расширенное заседание комитета СПП Челябинской области по цифровизации
13.09.2022
В Шершневское водохранилище выпустят 35 тысяч мальков сазана
13.09.2022
Менеджеры ММК развивают профессиональный потенциал и совершенствуют лидерские качества
Каждый седьмой челябинец выступает за ужесточение антиковидных мер
08.09.2022
За сутки заболело ковидом 738 южноуральцев, выздоровело 516, умерло двое
07.09.2022
Почти девять тысяч южноуральцев на сегодня лечатся от ковида
06.09.2022
За сутки заболело ковидом 725 южноуральцев, выздоровело 574, умерло двое
05.09.2022
В Челябинской области растет смертность от коронавируса
Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала
12.09.2022
Челябинск отметил славный праздник - День танкиста
11.09.2022
АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные
09.09.2022
Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
08.09.2022
Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть
07.09.2022