Как можно экономить на проезде в общественном транспорте в Челябинской агломерации

МУП «Служба организации движения» Челябинска в своем официальном Telegram-канале рассказала жителям Челябинской агломерации, как можно экономить на проезде в общественном транспорте и на пересадках, в частности, а также о действующих в городе транспортных картах.

На сегодняшний день в Челябинске действует несколько видов проездных билетов на городской общественный транспорт:

Ежемесячная проездная карта.

Действует на все виды транспорта, которые работают по регулируемому тарифу, ее стоимость составляет 1200 рублей. Количество поездок в оплаченный период по карте не ограничено. По истечению месяца для дальнейшего использования карты, необходимо снова внести денежные средства за месяц в пунктах выдачи и пополнения транспортных карт.

Транспортная карта.

Преимуществом данной карты является возможность проезда на транспорте со скидкой.

Единый пересадочный билет.

Действует 60 минут, стоимость проезда составит 28 рублей. «Единый пересадочный билет 60 минут» уже активирован и действует на всех «Транспортных картах», как новых, так и на уже действующих, находящихся в пользовании пассажиров. При совершении первой поездки с карты происходит списание средств по действующему тарифу – 28 рублей. Последующие поездки в автобусе, трамвае и троллейбусе в течении 60 минут для пассажиров бесплатны.

Также существует льготная категория проездных билетов:

Транспортная карта школьника.

Она предназначена для учащихся (до 18 лет включительно) общеобразовательных организаций, расположенных в границах города Челябинска, с первого по 11 класс.

Транспортная карта студента.

Студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, обучающимся по очной форме обучения на бюджетной основе, а также слушателям организаций дополнительного профессионального образования, обучающимся на бюджетной основе по программам ординатуры или интернатуры, проживающим на территории города Челябинска (прописка, временная регистрация).

Социальная транспортная карта.

«Социальной транспортной картой» могут воспользоваться жители города Челябинска, относящиеся к отдельным категориям граждан, оказанием мер социальной поддержки которым осуществляется за счет средств бюджета города Челябинска, бюджета Челябинской области и федерального бюджета.

ЛЬГОТНИКИ

Вдовы умерших (погибших) лиц, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, - проезд бесплатный.

Пенсионеры.

Оплата проезда производится при предъявлении карты кондуктору или водителю, наличным либо безналичным (при записи соответствующего дополнения на карту в пункте выдачи и пополнения карт по желанию держателя карты) способом, в размере 50% от действующего тарифа на проезд (в настоящее время - 14 рублей) по муниципальным и межмуниципальным маршрутам в границах города Челябинска.

Школьники, студенты.

Оплата проезда производится при предъявлении карты кондуктору или водителю, безналичным способом, в размере 50% от действующего тарифа на проезд (в настоящее время - 14 рублей) по муниципальным и межмуниципальным маршрутам в границах города Челябинска.

Малообеспеченные школьники и студенты - проезд бесплатный.

По всем вопросам, касающимся оформления, выдачи, продления, пополнения, использования социальных транспортных карт, следует обращаться в отдел по работе с пластиковыми транспортными картами МУП «Служба организации движения» по адресу: ул. Первой Пятилетки, д.30, или по телефонам: 778-62-15, 778-62-90, 778-62-91, 263-09-41.