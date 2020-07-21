Как предприниматели Южного Урала реально оценивают свои перспективы узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 25 июля, в 20.00 и в воскресенье, 26 июля, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, как оценивает бизнес Южного Урала свой потенциал после прохождения пика пандемии коронавируса в России.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: какой важный социальный аспект приобретает сотрудничество энергетиков «Россети Урала» с граффити-сообществом Челябинска; чем ознаменовалось открытие в столице Южного Урала музея к 85-летию Челябинского цинкового завода; почему все более популярной становится профессия «IT-шника».

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

В программе «Символ веры», выходящей на канале ОТВ в субботу, 25 июля, в 8.45, а также на православном канале «Союз», согласно секте вещания, митрополит Челябинский и Миасский владыка Григорий ответит на вопросы телезрителей и расскажет о том, почему следует проявить послушание и терпение во время коронавирусных ограничений для прихожан на посещение богослужений, а также о том, откуда приходят и почему человека посещают различные недуги и болезни; иерей Михаил Малиновский прочитает новые свои стихи о некоторых аспектах духовной жизни нашего современника.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании delur.tv и на ее страницах в YouTube и ВКонтакте.