Как сохранить сердце здоровым

Сегодня, 11 августа, отмечается Международный день здорового сердца. Сердечно-сосудистые заболевания много лет находятся в лидерах среди основных причин смертности населения. По статистике в России от них страдают около 20 миллионов человек ежегодно. Нарушения в слаженной работе сердца и сосудов влияют на состояние всей системы организма человека и снижают продолжительность жизни, отмечает пресс-служба ЮУГМУ.

В этот день о здоровье сердца рассказал заведующий кафедрой Пропедевтики внутренних болезней ЮУГМУ, главный кардиолог-аритмолог УрФО, почетный кардиолог России, профессором, д.м.н. Игорь Иосифович Шапошник.

- Игорь Иосифович, с какого времени нужно всерьез задумываться о здоровье своего сердца?

- С самого детства. В свое время один из патриархов современной кардиологии академик Евгений Иванович Чазов написал: «Проблема сердечно-сосудистых заболеваний – проблема не столько гериатрическая, сколько педиатрическая». Изменить стиль жизни в 40-50 лет человеку уже довольно трудно. Во взрослом возрасте он практически полностью сформирован, поэтому закладывать правильные привычки важно как можно раньше – в раннем детстве.

- Как наше пищевое поведение сказывается на работе сердечно-сосудистой системы?

- Здесь тоже следует начинать с истоков – с грудного вскармливания. Чем дольше оно длится, тем человек здоровее и тем реже развиваются у него болезни сердца, диабет и другие заболевания. Это своего рода эликсир, который человек получает в начале жизни.

Питание в любом возрасте должно быть сбалансированным. Общие правила: 5 порций овощей и фруктов. Наиболее полезными для сердца считаются яблоки и свекла. Употреблять в пищу нужно достаточное количество животных и растительных белков. Очень важно ограничение в рационе соли и сахара. Для человеческого организма полезно всего лишь 3-5 граммов соли в сутки. Они содержатся в двух кусках хлеба, например. Соль в большем количестве задерживает воду, скапливается в стенках сосудов, сосуды начинают спазмироваться, что ведет к повышению артериального давления.

Большинство сердечно-сосудистых заболеваний начинается с артериальной гипертонии. От нее страдает около половины населения России, почти каждый второй. Безусловно, наследственность тоже влияет на этот фактор у 15-20% людей. Но у тех, кто пищу досаливает, риск – 40-50%. У людей, которые, не пробуя, сразу кладут побольше соли в блюдо – 70-90%. Если Вы едите без соли, то почувствуете вкус огурца, вкус помидора. А так вы чувствуете вкус соли.

То же самое и с сахаром. Наша привычка класть в чай ложку-две сахара – мы не чувствуем вкус чая, мы чувствуем сахар, вкус сладкой воды. Лучше это количество сокращать. Эта же привычка идёт ещё из семьи. Для родителей важно не воспитывать у детей неправильные вкусовые прихоти.

- Если говорить о физнагрузках, какого образа жизни следует придерживаться, чтобы долгое время сохранять здоровое сердце в форме?

Физические нагрузки преимущественно должны быть динамическими: ходьба, плавание, игровые виды спорта. Как это обычно бывает, девушки у нас чаще гипотоники, юноши – гипертоники. Один из ведущих кардиологов мира Норман Каплан так сказал о молодых людях: «Гоните их от компьютеров на стадионы». Гаджеты – это большое достижение современного человечества, которое в то же время может обернуться и большой проблемой. Поэтому использовать их с стоит умом и в меру.

- Психологические особенности человека – как они влияют на наше сердце?

- Опять же нужно закладывать с ранних лет правильное психологическое воспитание. Учить себя и своих детей адекватно реагировать на окружающий мир, воспитывать понимание тезиса «важно не само событие, а как мы к этому событию относимся». К потребностям следует прислушиваться - для здоровья сердечно-сосудистой системы.

- Каковы основные факторы риска, которые приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям?

1. Гипертония

2. Нарушение липидного обмена (повышение холестерина)

3. Курение

Эти три фактора вносят до 76% рисков преждевременной смерти. Важна недопустимость вредных привычек, прежде всего – курения. Предлагаемые электронные сигареты, вейпы ненамного лучше обыкновенного курения. Сегодня мужчины курят больше в России, но темпы прироста курения женщинами, к сожалению, больше в несколько раз, чем у мужчин. Также ситуация с экологией крупных городов нашей области сегодня стала улучшаться, но по-прежнему оказывает вредоносное значение на здоровье.

- Что происходит в организме на физиологическом уровне, если эти советы игнорируются в повседневном образе жизни?

- Артерии и полости сердца выстланы внутренней оболочкой – эндотелием. Если его расстелить, то получается 2 теннисных корта – огромная поверхность. Эндотелий по образному выражению современных исследователей называют «маэстро регуляции», то есть он регулирует артериальное давление, уровень холестерина крови, свертываемость крови, иммунитет и так далее. Если он не поврежден, то все в порядке. Повреждают эндотелий стрессы, происходит выброс из надпочечников катехоламинов (адреналинов) - сосуды спазмируются, эндотелий повреждается и плохо справляется со своими функциями.

Также, повторюсь, серьезно влияет экология, курение, повышение давления от избыточного потребления соли, наследственность. К сожалению, эндотелий с возрастом «изнашивается». Это нередко ведет к повышению артериального давления, отложению холестерина и других липидов в стенках сосудов.

Возникает также увеличение свертываемости крови, что ведет к тромбозам сосудов сердца, мозга, нижних конечностей, других областей. В этих случаях необходима постоянная терапия препаратами для снижения артериального давления, повышенного холестерина, улучшения текучести крови.

Нередко возникает и нарушение углеводного обмена – преддиабет и сахарный диабет, что также требует современной коррекции. Чтобы обнаружить их на ранней стадии, важно вовремя проходить медобследования и заниматься профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

На самом деле правила для сохранения здорового сердца под силу выполнить каждому. Сберечь здоровье помогут сформированные полезные привычки, и чем раньше их привить, тем лучше.