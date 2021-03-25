Как выбрать напольную плитку для кухни?

При выборе напольной плитки на кухню помните, что красота – это не главное. Покрытие должно гармонировать с отделкой стен, с мебельным гарнитуром и прочим декором. Но это не единственный критерий выбора. Чтобы поиск подходящего по всем параметрам варианта не отнял много времени, рекомендуем поводить оценку по следующим критериям:

класс износостойкости;

сопротивление скольжению;

устойчивость к химическому воздействию;

степень пористости.

Один из важных параметров – класс износостойкости. Для кухонного пространства лучше походит покрытие с 3-5 классом по международной шкале или с 5 классом по государственному стандарту. Чем выше класс, тем устойчивее напольное покрытие к точечным ударам. Плитка для пола с высоким классом устойчивости к износу прослужит ни один год, сохраняя товарный вид даже при интенсивном использовании. Если в доме есть маленькие дети или домашние питомцы, то остановитесь на пятом классе. Если малыши захотят покататься на машинах, самокатах, то пол не пострадает. На поверхности не появятся трещины, сколы, царапины и прочие малоприятные дефекты.

От сопротивления скольжению зависит ваш комфорт и безопасность. Лучший вариант для кухни – коэффициент трения 0.75. При попадании влаги поверхность не станет скользкой, поэтому вы не рискуете упасть, даже ходя по помытым полам. Особое внимание стоит уделить этому моменту, если в квартире или доме есть маленькие дети. Не всегда предупреждение по поводу скользких полов работает, поэтому лучше перестраховаться.

Стойкость к агрессивным средам показывает, насколько устойчив пол к воздействию со стороны бытовой химии. Специалисты рекомендуют остановиться на кафеле класса А или АА. А вот показатель пористости покажет, насколько готовое напольное покрытие будет неприхотливым в уходе. Чем больше пор, тем активнее плитка впитывает влагу, пыль и грязь. В кухне очень сложно защитить пол от капель воды, жира, соусов. Если плитка будет сильно пористой, то для борьбы с пятнами придется потратить немало времени и сил. Хотите облегчить уход, тратить на уборку и поддержание гигиены минимум свободного времени? Тогда остановитесь на глазурованной, немного шероховатой поверхности. Для пола на кухне стоит выбрать коллекцию керамики с матовой, практичной поверхностью. На ней менее заметны разводы.

Керамогранит в кухонном интерьере

Уверенную конкуренцию традиционному кафелю составляет плитка из керамогранита. Этот материал появился в продаже относительно недавно, но уже собрал миллионную армию поклонников. Такое покрытие все чаще встречается в частных домах и квартирах, гостиницах и ресторанах. Почему вам стоит остановиться на керамограните? Ответ кроется в преимуществах этого материала:

стойкость рисунка;

прочность;

долговечность;

простота в уходе.

У традиционного кафеля рисунок расположен на поверхности. Поэтому он менее устойчив к износу. При изготовлении керамогранита используется специальная технология, поэтому рисунок находится внутри слоя. Даже при интенсивных нагрузок, без использования дополнительной защитной эмали он не будет затираться, бледнеть. Пол со временем не утрачивает привлекательность, поэтому идеален для жилых комнат. Для поддержания эстетики достаточно регулярно проводить влажную уборку. Не придется покупать профессиональное оборудование, привлекать клинеров и прочих специалистов.

Если при укладке соблюдаются все требования, то разбить такое покрытие будет сложно. Даже при падении тяжелых предметов не появятся трещины или сколы. Если вы остановитесь на этом варианте, то отметите большой выбор цветов и фактур. Тренд этого сезона – керамогранит, имитирующий натуральный камень. Он лишен недостатков, свойственных для природного сырья. Например, природный мрамор достаточно пористый, поэтому на нем могут появляться трудно выводимые пятна. Имитация природного камня – декор, который идеально впишется как в современную, так и в классическую кухню.

Единственный недостаток керамогранита – более высокая цена, если сравнивать с керамической плиткой. Но она оправдана повышенной прочностью, долговечностью и надежностью.