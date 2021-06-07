Какие дома в Челябинске с 15 июня останутся без горячей воды

В следующий вторник, 15 июня, в Челябинске начнется второй этап опрессовки. Администрация Челябинска обнародовала список жилых домов, школ, детских садов и медицинских учреждений, которые останутся без горячей воды.

С 15 и до 29 июня горячее водоснабжение отключат в 1269 жилых многоквартирных домах, 66 детских садах, 71 учебном и 22 лечебных учреждениях во всех внутригородских районах города, кроме Советского и Металлургического. Полный список можно посмотреть здесь: «Графики проведения опрессовок - 2021, 2 этап».

В городской мэрии не исключили варианта, что горячая вода в некоторые дома может вернуться раньше срока. Но в случае аварийных ситуаций срок опрессовки могут продлить.

Отключение горячего водоснабжения в домах, обслуживаемых локальными котельными, идет по отдельному графику.