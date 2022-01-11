Каникулы закончились, а вакцинация продолжается

В Челябинской области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции и гриппа в мега-центрах, в торгово-развлекательных комплексах (ТРК), в поликлиниках и в круглосуточных пунктах вакцинации.

Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства и в мега-пункте КРК «Мегаполис» (с 10 до 20 часов), а также в ТРК и дополнительных пунктах с отдельными входами.

В Челябинске 15 января привиться от ковида можно будет в ТРК «Алмаз» с 14 до 18 часов, в МФЦ (ул. Труда, 164) с 10 до 14 часов, в ТК «КС» с 12 до 15 часов, 16 января – в ТРК «Алмаз» с 14 до 18 часов.

В Магнитогорске с 10 по 16 января можно привиться с 12 до 18 часов в:

- ТРК «Гостиный двор» (вход со стороны магазина «Эльдорадо», первый этаж),

- ТРК «Континент» (юго-западный вход со стороны магазина «Леруа Мерлен»).

- ТЦ «Казачий рынок»,

- ТЦ «Лента»,

- ТЦ «Паллада».

В Златоусте привиться от коронавируса можно будет по адресу: пр. Гагарина, 43, третий этаж, «Территория бизнеса». С период с 10 по 14 января – с 9 до 19 часов, 15 и 16 января – с 10 до 17 часов.

В Миассе вакцинироваться от ковида можно будет в администрации города: с 12 по 14 января - с 16 до 19 часов, 15 и 16 января – с 11 до 14 часов.

В Кыштыме жителей ждут на прививку 15 и 16 января в ТК «Радуга» (с 10 до 14 часов). Жители Чесмы могут вакцинироваться 13 января - ТЦ «Магнит» (с 10 до 14 часов), 14 января – на Центральном рынке (с 10 до 13 часов), 16 января - ТЦ «Магнит» (с 10 до 14 часов),

В любое время дня и ночи южноуральцы смогут привиться и в КРУГЛОСУТОЧНЫХ пунктах. Подробные адреса на сайте коронавирус74.рф.

ЧЕЛЯБИНСК

- горбольница №2 (пр. Ленина, 82),

- ГКБ № 9 (поликлиника, ул. 5-я Электровозная, 5),

- ОКБ № 3 (поликлиника, пр. Победы, 287А).

- ГКБ № 6 (травмпункт на ул. Румянцева, 28), с 16 до восьми утра,

- железнодорожный вокзал, медпункт

село АГАПОВКА

Районная больница

АРГАЯШ

Районная больница

ВАРНА

Районная больница, приёмный покой

ВЕРХНИЙ УФАЛЕЙ

Городская больница, приёмный покой стационара

ЗЛАТОУСТ

Медпункт пункт ЖД вокзалаКАСЛИ

Районная больница, приёмный покой

КАТАВ-ИВАНОВСК

Районная больница, приёмный покой

КАРАБАШ

Городская больница, приёмный покой

КАРТАЛЫ

Городская больница (приёмный покой стационара) и медпункт на железнодорожном вокзале,

КАСЛИ

Районная больница, приёмный покой

село КИЗИЛЬСКОЕ

Районная больница

КОПЕЙСК

Городская больница №1, Приемный покой пос. Советов, 6 (с 20 часов до восьми часов)

КОРКИНО

- ГБ №1, травмпункт

- ГБ №2 (пос. Роза), приёмный покой инфекционного отделения

КЫШТЫМ

Городская больница им. А.П. Силаева, приёмный покой

КУСА

Районная больница, приёмный покой

МАГНИТОГОРСК

ГБ № 1, приёмный покой

МИАСС

Городская больница №3 (с 19 до 22 часов).

село МИАССКОЕ

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)

НЯЗЕПЕТРОВСК

Районная больница

ОКТЯБРЬСКОЕ

Районная больница, приёмный покой

САТКА

Районная больница, приёмный покой

ТРОИЦК

Медпункт пункт ЖД вокзала

УВЕЛКА

Районная больница, приёмный покой

УЙСКОЕ

Районная больница, приёмный покой

ЧЕБАРКУЛЬ

Областная больница, приёмное отделение.

ФЕРШАМПЕНУАЗ

Районная больница, приемный покой хирургического отделения

Вакцинацию для всех желающих будут проводить при строгом соблюдении противоэпидемических мер.

Южноуральцы, которые хотят поставить прививку от ковида, должны взять с собой паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Каждый вакцинируемый заполнит анкету, согласие на вакцинацию. Медики внесут всю полученную информацию в федеральный реестр.

Перед процедурой обязателен общий осмотр пациента: измерение давления, температуры, сатурации.

Также поставить прививку от COVID-19 можно ежедневно во всех поликлиниках, в круглосуточных пунктах вакцинации или провести выездную вакцинацию в трудовых коллективах.

Записаться на прививку можно онлайн, не выходя из дома, через портал «Госуслуги», выбрав удобные дату, время и медицинское учреждение.