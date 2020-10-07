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Школа зооволонтера

Карен Даллакян будет готовить в Челябинске профессиональных спасателей животных

Общество
Сегодня, 16:38
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Челябинский фонд зоозащиты «Спаси меня», возглавляет который известный ветеринар и общественный деятель Карен Даллакян, открыл набор в первую на Урале школу зооволонтера.

«Весь год мы будем проводить лекции и практики по спасению и реабилитации животных и птиц, а также выезжать в заповедники Челябинской области по вызову жителей и министерства экологии для оказания помощи раненым представителям фауны», - рассказал Карен Даллакян на своей странице в социальной сети.

Фонд зоозащиты «Спаси меня» во главе с челябинским Айболитом более двух десятилетий спасает животных и инициирует проведение экологических, социальных и просветительских мероприятий. В числе знаковых проектов команды - всероссийская акция «Тигриная тропа», программа «Ищу опекуна», волонтерское движение детей и подростков приюта «Возрождение», «Уроки доброты», «Диалоги о животных», «День черного кота».

На площадке реабилитационного центра диких животных и птиц «Спаси меня» набираются опыта добровольцы со всей России, и ежегодно проходят практику и пишут научные работы студенты биологических и экологических факультетов, которые имеют возможность гуманно изучать профильные предметы.

«Мы столкнулись с тем, что добровольцам, которые сегодня занимаются защитой животных, не хватает базовых знаний и навыков. Они часто рискуют заразиться общими для человека и зверей инфекционными заболеваниями или нарушить действующее законодательство и за спасение животного получить административное или даже уголовное наказание. Чтобы люди могли совершать добрые дела и не разочароваться при этом, мы решили запустить проект «Школа зооволонтера», где под руководством опытных наставников, включая меня, все желающие смогут познакомиться с основами ветеринарии, зоопсихологии, менеджмента НКО и законом «О животном мире». Мы поможем и молодым людям получить представление о востребованных профессиях – ветеринара, эколога, биолога, и в итоге, возможно, они посвятят жизнь одной из этих благородных сфер», - отметил Карен Даллакян.

По словам методиста проекта Екатерины Карпенко, «Школа зооволонтера» не только поможет своим ученикам научиться грамотно помогать природе и животным, но и основать свой фонд зоозащиты или приют.

«Вы получите старт в новую жизнь экоактивиста и общественного лидера!» -  подчеркнула Екатерина Карпенко.

По словам добровольца и зоозащитницы Кристины Высоцкий, от уровня культуры зависит то, каким есть и будет отношение к животным в нашей стране, поэтому программы просвещения так важны.

«Для начинающих волонтеров и со стажем – это реальная возможность получить практический опыт, познакомиться с единомышленниками и стать частью одного из самых многочисленных сообществ», - уверена Кристина Высоцкая.

Проект «Школа зооволонтера» реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области. Участвовать в программе может любой человек, достигший 14-ти лет. Занятия бесплатные и будут проходить два раза в месяц в течение года - до конца октября 2021-го. Выпускники школы зооволонтера получат сертификаты и удостоверения профессиональных спасателей животных.

Запись в школу зооволонтера ведется по телефону: +7 (952) 510-00-08.

 

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