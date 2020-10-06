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Каждая новая велопарковка Челябинска получит свой номер и попадет на карту

Общество
Сегодня, 11:20
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Автор: 
Евгения Александрова

Управление архитектуры Челябинска опубликовало чертежи городских велопарковок в едином стиле. Всем желающим установить велопарковку нового образца рядом со своим бизнесом или домом сотрудники управления посоветовали скачать чертеж.

Для того чтобы увидеть свою велопаркову на карте, челябинцы, по словам архитекторов, должны заполнить предложенную форму.

«Со временем мы передадим расположение велопарковок в навигационные сервисы. Ваша парковка, выполненная по данному проекту, отобразится на их картах, и челябинцы смогут ей воспользоваться», - пояснили в управлении архитектуры города.

В течение трех дней каждой новой велопарковке будет присвоен номер, и она появится на карте. Архитекторы предупреждают: если заявитель не сможет установить парковку в указанный им срок, ее номер аннулируется.

Эскиз велопарковки для изготовления можно скачать здесь.

Напомним, вчера, пятого октября, заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров предложил крупным ритейлерам и владельцам торгово-развлекательных центров заменить устаревшие велопарковки с креплениями за колесо на современные, с креплением за раму.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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