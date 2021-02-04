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Каждый второй челябинец боится, что его личные данные похитят

Каждый второй житель Челябинска боится, что его личные данные могут похитить в Интернете.

Такой вывод сделали социологи Челябинского филиала РАНХиГС, проведя опрос среди горожан. Как оказалось, возможность хищения личных данных в сети Интернет волнует большинство опрошенных челябинцев – 59 процентов.

Данный вариант ответа чаще всего выбирали женщины, работники бюджетной сферы, а также безработные и временно неработающие жители областного центра.

Четверть горожан, принявших участие в опросе (26,6 процента), напротив, не тревожит вероятность похищения их личных данных. Интересно, что в данной группе чаще представлены мужчины, по роду занятий – индивидуальные предприниматели и руководители предприятий, а также горожане с высоким уровнем материальной обеспеченности.

Более чем каждый десятый челябинец вообще не пользуется Интернетом (13,1 процента). Как правило, такой ответ давали горожане старше 60-ти лет, неработающие пенсионеры.