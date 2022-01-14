Километры опасных дорог для южноуральских школьников из-за нехватки автобусных рейсов

В Челябинской области школьники ежедневно проходят километры опасных дорог из-за нехватки автобусных рейсов. Активисты Народного фронта обратились в прокуратуру и к главам администраций Магнитогорска, Троицка, Карталов, поселка Красногорский Еманжелинского района с требованием изменить ситуацию.

Как сообщили в ОНФ, дети ходят зимой пешком по семь километров, а студенты голосуют на дорогах, чтобы успеть на занятия в техникум. О проблемах с получением качественного образования, связанных с отсутствием или нехваткой автобусных рейсов, общественникам сообщили жители сразу нескольких муниципалитетов.

Поселок Красногорский Еманжелинского района уже год лишен регулярного автобусного сообщения с Челябинском и близлежащим Южноуральском. Поездка в эти города, где многие местные жители учатся, работают и наблюдаются у врачей, становится для красногорцев проблемой.

«С мая ходит маршрутка на 15 мест, это очень мало, люди вынуждены пользоваться попутками. Так как наша автостанция продана, ожидать приходится на улице, на морозе. Перевозчик сократил рейсы и очень часто отменяет их совсем по причине поломки машин, болезни водителей и отсутствия денег на заправку. Предыдущий перевозчик работал очень хорошо. Администрация района молчит, не принимает никакого участия в проблеме. Страдают более 12 тысяч человек – таково население поселка», – рассказала жительница поселка Валентина Суходолец.

На отсутствие транспортного сообщения пожаловались и жители Магнитогорска, проживающие в поселках Карадырский и Надежда. Здесь дети вынуждены ходить на занятия пешком по три километра в одну сторону из-за отсутствия регулярных автобусных рейсов. Зимой это становится особым испытанием для школьников, ведь по пути нет тротуаров, освещения, а дороги находятся в плачевном состоянии.

Школьники из поселка Центральный проходят целый квест, чтобы добраться до школы в Карталах. Перевозчику, по словам родителей, невыгодно возить детей на занятия, поэтому был оставлен всего один рейс в 7:30 утра.

Небезопасен путь школьников и в городе Троицке. Участок дороги на въезде в город возле остановки «Ипподром» с трассы от Челябинска не оборудован пешеходным переходом и элементами, ограничивающими движение или предупреждающими о переходе дороги пешеходами. Однако именно с этой остановки дети и жители микрорайона ежедневно отправляются в школу, на работу. На дороге в районе улицы Меньшениной, 12, где и расположена остановка, регулярно случаются ДТП, в том числе с летальным исходом. Движение автомобилей по дороге активное, поскольку это выезд из города и машины набирают скорость, выезжая на трассу.

Обращения в местную администрацию, по словам родителей, ни к чему не привели. Общественники просят власти оборудовать пешеходный переход, ограничить скоростной режим и установить знаки, предупреждающие о том, что рядом могут находиться дети.