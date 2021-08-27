Кинологи южноуральского ГУФСИН поделились служебными собаками с коллегами из Оренбургской области

Сотрудники кинологической службы ГУФСИН России по Челябинской области передали коллегам из Оренбургской области шесть щенков.

Четвероногие помощники подросли. Они готовы отправиться к месту несения службы.



Шесть шестимесячных щенков немецких овчарок, выращенных в племенном питомнике служебного собаководства пенитенциарной системы региона, направились к месту постоянной службы в УФСИН России по Оренбургской области.



В свой постоянный «дом» отправились - Чейс, Чинг, Чейза, Чарли, Челчи и Шелда. Отметим, всех щенков из одного помета принято называть на одну букву алфавита. Эти щенки из двух пометов.



«Малыши здоровые, крепкие, жизнерадостные, игривые и любят пошалить как дети. Каждый питомец поедет со своим «паспортом», где указаны особенности его характера и рекомендации по профилю применения. В УИС служебные собаки подразделяются на несколько категорий служебного предназначения: розыскные, патрульно-розыскные, по поиску и обнаружению наркотических средств и взрывчатых веществ», - рассказала руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.



Необходимыми первоначальными навыками щенки уже обладают, но прежде чем их допустят к работе, им предстоит еще многому научиться - пройти курс общей и специальной дрессировки.