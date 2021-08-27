27.08.2021
Кинологи южноуральского ГУФСИН поделились служебными собаками с коллегами из Оренбургской области
27.08.2021
В Кыштыме во время разбора старого здания с высоты упал рабочий
27.08.2021
После тушения пожара огнеборцы Челябинска обнаружили труп хозяина квартиры
27.08.2021
Эксперты ОНФ отстояли права многодетной семьи из Южноуральска
27.08.2021
Школьники Челябинской области приглашают к созданию ракетно-космического комплекса
27.08.2021
Архитектура, которой не случилось: челябинцам покажут проекты, навсегда застывшие на бумаге
Кинологи южноуральского ГУФСИН поделились служебными собаками с коллегами из Оренбургской области
10.08.2021
Сотрудники ГУФСИН по-спортивному почтили память погибшего в Грозном коллеги
04.08.2021
В колонии Копейска свадебный бум
20.07.2021
Многомиллионный контракт с исправительной колонией в Челябинске заключен с нарушениями
09.07.2021
В Челябинской области осужденные попробовали себя в роли мультипликаторов
Власти Челябинска изымают у собственников заброшенные стройки
26.08.2021
Новая жизнь дома Покровских и мемуары доктора Загорского: исторический музей сделал два потрясающих подарка Челябинску
25.08.2021
Сюрприз для челябинских водителей: на Комсомольском проспекте появились новые дорожные знаки
24.08.2021
В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон
23.08.2021
В Челябинске заканчивают формировать современную городскую среду
23.08.2021