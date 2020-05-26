Кировку и аллею Славы в Челябинске соединит зона отдыха

В Челябинске Кировку и Аллею Славы соединит зона отдыха. Архитекторы города уже придумали, как это будет выглядеть.

"Помните киоск с часами на Кировке? Вместо него будет зона отдыха, открывающая путь к Аллее Славы", - рассказали в управлении по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска.

Еще одной идеей, посетившей сотрудников управления, о которой они рассказали в своем недавно созданном телеграм-канале, стало расширение тротуара на Сони Кривой-Энтузиастов. Предложение увеличить ширину пешеходной части путем нанесения разметки архитекторы уже сделали комитету дорожного хозяйства, назвав свою инициативу тактическим урбанизмом.

Авторы идеи считают, что это хорошая возможность протестировать проектные решения без капремонта.

"Очень простой шаг, облегчающий жизнь пешеходам без ущемления прав водителей", - отметили в управлении архитектуры города.