Консультация юриста: что делать, если работодатель задержал выплату заработной платы
На вопрос отвечает юрист Федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Меньшикова.
- Работодатель задержал зарплату. Что делать?
- Сроки, в которые работодатель обязан в полном объеме выплатить работникам заработную плату, устанавливаются коллективным, трудовым договорами, правилами внутреннего распорядка и трудовым законодательством. Так, соответствующая обязанность работодателя закреплена в статье 22 Трудового кодекса РФ.
Если работодатель задерживает выплату заработной платы, то работник имеет право отказаться от выполнения работы на весь период до выплаты задержанной суммы – в целях самозащиты трудовых прав и в соответствии со статьей 142 ТК РФ.
Условия для приостановки работы:
- выплата заработной платы задержана на срок более 15 дней;
- работник в письменной форме известил работодателя о своем намерении приостановить работу в связи с задержкой выплаты заработной платы (сроков для предупреждения законом не установлено).
Однако существуют случаи, когда приостановка работ не допускаются:
- в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении;
- в органах и организациях Вооруженных Сил РФ, других военных, военизированных и иных формированиях и организациях, ведающих вопросами обеспечения обороны страны и безопасности государства, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, противопожарных работ, работ по предупреждению или ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в правоохранительных органах;
- государственными служащими;
- в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные виды производств, оборудования;
- работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение работ, непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности населения (энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, связь, станции скорой и неотложной медицинской помощи).
После того, как сотрудник получил от работодателя уведомление о готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу, он обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня.
Важно знать!
Для работодателей за невыплату заработной платы предусмотрена уголовная ответственность по ст. 145.1 УК РФ. Могут быть привлечены:
1. руководитель организации;
2. руководитель филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения организации;
3. работодатель - физическое лицо.
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