Консультация юриста: что делать, если работодатель задержал выплату заработной платы

На вопрос отвечает юрист Федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Меньшикова.

- Работодатель задержал зарплату. Что делать?

- Сроки, в которые работодатель обязан в полном объеме выплатить работникам заработную плату, устанавливаются коллективным, трудовым договорами, правилами внутреннего распорядка и трудовым законодательством. Так, соответствующая обязанность работодателя закреплена в статье 22 Трудового кодекса РФ.

Если работодатель задерживает выплату заработной платы, то работник имеет право отказаться от выполнения работы на весь период до выплаты задержанной суммы – в целях самозащиты трудовых прав и в соответствии со статьей 142 ТК РФ.



Условия для приостановки работы:

выплата заработной платы задержана на срок более 15 дней;

работник в письменной форме известил работодателя о своем намерении приостановить работу в связи с задержкой выплаты заработной платы (сроков для предупреждения законом не установлено).

Однако существуют случаи, когда приостановка работ не допускаются:

в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении;

в органах и организациях Вооруженных Сил РФ, других военных, военизированных и иных формированиях и организациях, ведающих вопросами обеспечения обороны страны и безопасности государства, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, противопожарных работ, работ по предупреждению или ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в правоохранительных органах;

государственными служащими;

в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные виды производств, оборудования;

работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение работ, непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности населения (энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, связь, станции скорой и неотложной медицинской помощи).