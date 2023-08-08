Консультация юриста: что важно знать о работе с совмещением

Юрист Федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Меньшикова объясняет, сколько времени должен работать совместитель, может ли работодатель его уволить или отказать в отпуске.

Рабочее время

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать четырех часов в день (часть первая статьи 284 ТК РФ).

В дни, когда по основному месту работы сотрудник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день (смену).

В течение учетного периода (месяц, квартал и др.) продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины нормы рабочего времени (за месяц, квартал и др.), установленной для соответствующей категории работников.

Отказ в отпуске

Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется авансом (статья 286 ТК РФ).

Увольнение

Работодатель может уволить совместителя в случае приема на работу работника, для которого эта работа будет являться основной, о чем работодатель в письменной форме предупреждает совместителя не менее чем за две недели до прекращения трудового договора (статья 288 ТК РФ).

Во всех остальных случаях на совместителя распространяются те же правила увольнения, что и на основных работников.

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