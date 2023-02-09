Консультация юриста: для кого обязательна стажировка

- Для каких работников организации обязательна стажировка по проверке знаний требований охраны труда?



– Перечень профессий и должностей работников, которым необходимо пройти стажировку на рабочем месте, устанавливается работодателем с учетом мнения профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа (постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда")



Работодатель может принять решение о прохождении стажировки на рабочем месте в отношении любого работника: руководителя организации, руководителя структурного подразделения, специалиста по охране труда, «обычного» специалиста, работника рабочей профессии и так далее. Не имеет значения, они приняты на работу с вредными и (или) опасными условиями труда или без.



Обязательному включению в указанный перечень подлежат наименования профессий и должностей работников, выполняющих работы повышенной опасности.



Стажировка по охране труда на рабочем месте проводится для приобретения работниками практических навыков безопасных методов и приемов выполнения работ в процессе трудовой деятельности.



Чтобы быть допущенным до стажировки на рабочем месте, работнику необходимо успешно пройти (в установленном порядке) инструктаж по охране труда и обучение требованиям охраны труда по специальным программам (они указаны в пункте 46 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда).



Требования к порядку проведения стажировки на рабочем месте, к работникам, ответственным за организацию и проведение стажировки, а также к продолжительности и месту ее проведения устанавливаются локальными нормативными актами работодателя с учетом мнения профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа (при наличии).



Продолжительность стажировки на рабочем месте должна составлять не менее 2 смен (пункт 31 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда).



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