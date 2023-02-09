09.02.2023
Консультация юриста: для кого обязательна стажировка
09.02.2023
Подвыпивший рядовой устроил автогонки вблизи военного полигона
09.02.2023
Сильнейшие фристайлисты России встретились на горнолыжных трассах Миасского курорта
09.02.2023
Челябинец вызвал эвакуатор, чтобы украсть машину
09.02.2023
В Челябинске «похоронщик» приторговывал контрафактным алкоголем
09.02.2023
В челябинской библиотеке отметят годовщину вывода войск из Афганистана
Консультация юриста: для кого обязательна стажировка
На вопрос отвечает технический инспектор труда Федерации профсоюзов Челябинской области Степан Горбунов
07.02.2023
Консультация юриста: увольнение на испытательном сроке
02.02.2023
Консультация юриста: психиатрическое освидетельствование для сотрудников детского сада
31.01.2023
Консультация юриста: Как стать донором крови
26.01.2023
Консультация юриста: водитель должен иметь удостоверение при себе
Челябинская область отмечает столетие гражданской авиации России
09.02.2023
Спасатели сняли пожилую жительницу Карталов с козырька балкона
09.02.2023
Приятного чаепития, дорогой солдат: чайная история Анастасии Симоновой и ее друзей
08.02.2023
Челябинск своих не бросает, потребности фронта – на первом плане
07.02.2023
В Челябинской области 107 классов закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу
07.02.2023