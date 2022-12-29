Консультация юриста: ДТП на служебном транспорте

- На работу сотрудников нашей фабрики привозят на служебном автобусе. Недавно автобус попал в ДТП – некоторые пассажиры получили травмы. Но поскольку авария произошла до начала рабочего дня, работодатель отказывается проводить расследование несчастного случая и связывать его с производством. Прав ли работодатель»?

– Работодатель неправ.

Несчастные случаи при следовании сотрудника на работу или с работы на транспорте, который предоставил работодатель, подлежат расследованию и учету.

Такое же правило распространяется на случаи использования сотрудником личного автомобиля в служебных целях по распоряжению работодателя или по соглашению сторон трудового договора (абз. 3, ч. 3 статьи 227 ТК РФ).

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