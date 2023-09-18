Консультация юриста: имеет ли работодатель право не отпустить работника в учебный отпуск?

- Учусь в вузе и работаю. Работодатель говорит, что ему такая профессия не нужна и в учебный отпуск он меня не отпустит. Прав ли он?

На этот вопрос отвечает юрист Федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Меньшикова:

– Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и успешно осваивающим эти программы, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для:

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно - по 50 календарных дней (при освоении образовательных программ высшего образования в сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней);

- прохождения государственной итоговой аттестации - до четырех месяцев в соответствии с учебным планом осваиваемой работником образовательной программы высшего образования (статья 173 ТК РФ).

В статье нет ограничений для получаемых профессий, следовательно, если работник впервые получает образование соответствующего уровня, работодатель обязан предоставить ему отпуск с сохранением среднего заработка.

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