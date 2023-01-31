Консультация юриста: Как стать донором крови

На вопрос отвечает юрист Федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Меньшикова.

– Хочу стать донором крови. Какие гарантии мне положены на работе?

– Доноры крови – это люди, добровольно жертвующие собственную кровь и ее компоненты для последующего переливания нуждающимся больным.

Для доноров крови и ее компонентов российским законодательством предусмотрен ряд гарантий. Так, донору предоставляется два выходных дня: один – за день сдачи крови (и предварительный медосмотр) и еще один – дополнительный.

Оба выходных по желанию работника и после уведомления работодателя могут быть перенесены на другие даты или присоединены к ежегодному оплачиваемому отпуску.

Но если вы работаете во вредных и опасных условиях труда, то вы не можете выйти на работу в день сдачи крови.

Что нужно знать донору крови о своих правах?

Если работник сдает кровь ее компоненты в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день, то ему по желанию предоставляется другой день отдыха.

При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха.

Работники, награжденные знаком «Почетный донор России», имеют право на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время.