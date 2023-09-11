Консультация юриста: может ли работодатель отказать магистранту в ученическом отпуске

– Я окончил бакалавриат, и теперь совмещаю работу с обучением в магистратуре. Но работодатель отказывает в предоставлении ученического отпуска: говорит, что я уже получаю второе высшее образование. Помогите, пожалуйста, разобраться со сложившейся ситуацией с точки зрения закона.

На этот вопрос отвечает юрист Федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Меньшикова:

– Обучение в магистратуре на базе образования бакалавра не является получением второго высшего образования.

Получением второго (или последующего) высшего является обучение по следующим образовательным программам высшего образования (п.8 ст.69 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»):

- по программам бакалавриата или программам специалитета - лицами, имеющими диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра;

- по программам магистратуры - лицами, имеющими диплом специалиста или диплом магистра;

- по программам ординатуры или программам ассистентуры-стажировки - лицами, имеющими диплом об окончании ординатуры или диплом об окончании ассистентуры-стажировки;

- по программам подготовки научно-педагогических кадров - лицами, имеющими диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или диплом кандидата наук.

Обучение в магистратуре на базе образования бакалавра – это вторая ступень первого высшего образования. Поэтому работодатель обязан предоставить работнику, который обучается в магистратуре, учебный отпуск с сохранением среднего заработка при соблюдении требований, предусмотренных ТК РФ.

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