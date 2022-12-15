Консультация юриста: ночные смены для беременной

– Я беременна, работодатель заставляет меня выходить по графику в ночные смены. Я имею право отказаться?

– Да, у вас есть полное право отказаться от ночных смен. Ваш правовой статус с наступлением беременности изменился: вы приобрели особые привилегии, которые предусмотрены Трудовым Кодексом РФ для того, чтобы укрепить ваше здоровье.

Беременных женщин запрещается привлекать к работе в ночное время, то есть с 22.00 до 06.00. Также работодатель не имеет права направлять будущих мам в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 96, 99, 259 ТК РФ).

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