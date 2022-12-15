15.12.2022
Прошедших слаживание в Чебаркуле бойцов начали отправлять в зону СВО
15.12.2022
Консультация юриста: ночные смены для беременной
15.12.2022
Камерный театр покажет новогодние благотворительные спектакли
15.12.2022
В Челябинске началась несанкционированная торговля елками
15.12.2022
Под Златоустом насмерть разбился водитель иномарки, пассажирку выбросило из салона
15.12.2022
ММК моделирует технологию производства на «цифровом полигоне»
Консультация юриста: ночные смены для беременной
На вопрос отвечает технический инспектор труда Федерации профсоюзов Челябинской области Степан Горбунов
13.12.2022
Профсоюзный форум работников образования в Челябинске выступил за повышение зарплат
10.12.2022
Консультация юриста: молоко за вредность
08.12.2022
Теплые вещи мобилизованным землякам отправили профсоюзы Челябинской области
06.12.2022
Консультация юриста: декретный отпуск для мужа
Уроженец Риги Бенес Айо обратился к Чулпан Хаматовой с просьбой повлиять на Зеленского и латвийские власти
14.12.2022
Скоро неуязвимая для врага уральская эскадрилья пополнится новыми «птичками»
13.12.2022
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022
«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса
10.12.2022