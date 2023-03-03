Консультация юриста: нужен ли медосмотр при переводе водителя

На вопрос отвечает технический инспектор труда Федерации профсоюзов Челябинской области Степан Горбунов.

– Работаю водителем автобуса. Меня в порядке перевода приняли на работу в другую организацию на аналогичную должность. Действующее заключение по медосмотру у меня есть, нужно ли снова проходить обязательный предварительный медицинский осмотр?

– Да, нужно, так как при этом трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части первой статьи 77 ТК РФ).

При поступлении на новую работу сотрудники, связанные с движением транспорта, проходят обязательные предварительные медосмотры для определения пригодности к выполнению поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний.

В течение трудовой деятельности такие работники также проходят периодические медосмотры. Для лиц в возрасте до 21 года они – ежегодные. Кроме того, в соответствии с нормативными правовыми актами и (или) медицинскими рекомендациями указанные работники проходят внеочередные медицинские осмотры (ч. 1 ст. 220 ТК РФ).

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