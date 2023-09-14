Консультация юриста: нужно ли проводить обучение охране труда, если изменилась должность сотрудника?

В телеграм-канале «Профсоюзы Южного Урала» на этот вопрос отвечает технический инспектор труда Федерации профсоюзов Степан Горбунов:

– Нет, повторное обучение по охране труда и проверка знания требований охраны труда при изменении наименования рабочего места работника или структурного подразделения, а также при переводе на другую должность не требуются, если сохраняются условия труда работника, а также идентифицированные ранее источники опасности (п.7 постановления правительства РФ от 24.12.2021 №2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»).

Отметим, получить консультацию по другим вопросам охраны труда жители Челябинской области могут, позвонив на горячую линию Федерации профсоюзов региона: 8 (351) 265-08-29; Viber, WhatsApp, Telegram: 8-900-028-02-08.