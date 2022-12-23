Консультация юриста: Падение на улице – это не производственная травма

- Шел с остановки на работу пешком, поскользнулся, упал, получил травму головы (как выяснилось, сотрясение мозга). Является ли моя травма несчастным случаем на производстве?

– Нет, данный несчастный случай не является производственным и не подлежит расследованию и учету.

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, которые участвуют в производственной деятельности:

• При исполнении трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя.

• При осуществлении правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах.

При этом данный случай мог бы относиться к производственным, если бы он произошел при следовании работника к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве, предоставленном работодателем, или на личном транспортном средстве в случае использования личного транспортного средства в служебных целях по распоряжению работодателя или по соглашению сторон трудового договора.

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