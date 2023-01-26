Консультация юриста: водитель должен иметь удостоверение при себе

– Территория завода, на котором я работаю, очень большая. Поэтому работников по цехам развозит автобус. У меня есть подозрения, что водителя лишили водительских прав. Обязан ли он показывать соответствующее удостоверение перед началом рабочего дня?

– Обязанность работника ежедневно представлять водительское удостоверение законодательством РФ не предусмотрена. Водитель должен предъявлять его только при приеме на работу (ст. 65 ТК РФ).

И в то же время во время вождения данное удостоверение водитель обязан иметь при себе – это установлено в п. 2.1.1 Правил дорожного движения РФ.

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