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Контроль на въездах в Челябинск будет ужесточен

Фото: 
ГУ МВД России по Челябинской области
Общество
Сегодня, 12:12
Автор: 
Инна Шемаева

Челябинские полицейские усиливают контроль за соблюдением режима самоизоляции. В понедельник, 11 мая, контроль на въездах в город с 9 утра до 17 часов вечера будет ужесточен.

Сотрудники полиции Челябинска усиливают меры по контролю за соблюдением горожанами режима самоизоляции в связи с его низким уровнем, отмеченным губернатором области Алексеем Текслером.

Сегодня на территории Челябинска работают 16 передвижных пунктов полиции. В каждой группе сотрудники полиции для более оперативной работы оснащены планшетными компьютерами с доступом к базе данных лиц, которым управлением Роспотребнадзора вынесены предписания об изоляции сроком на 14 дней.

«Также сотрудниками полка ДПС ГИБДД на въездах в Челябинск выставлены дополнительный посты с целью обеспечения контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции. Граждан, въезжающих в Челябинск, не имеющих регистрацию на территории города, направляют по объездным дорогам. Кроме того, полицейские проведут профилактическое мероприятие «Тоннель» в разных районах города», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Полицейские предупреждают граждан об административной ответственности за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до тридцати тысяч рублей. При наступлении последствий в результате данного нарушения ответственность будет более строгой. Так, в соответствии с частью 2 статьи 20.6.1 для граждан размер штрафа увеличится и составит от пятнадцати до тридцати тысяч рублей.

В первую очередь, к административной ответственности за несоблюдение правил поведения при режиме повышенной готовности привлекаются нарушители общественного порядка.

Кроме того, как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинской области будет введен масочный режим. На этой неделе он будет носить рекомендательный характер, со следующей - станет обязательным.

«Уже с 6 мая, пока в рекомендательном формате, вводим масочный режим в общественных местах, в транспорте и учреждениях, где оказываются государственные услуги, а также в тех местах, где есть вопросы по соблюдению обязательной социальной дистанции» - рассказал Алексей Текслер.

С 12 мая намечено ввести обязательный масочный режим на территории всей Челябинской области. Алексей Текслер заверил, что для реализации данного режима аптеки региона будут обеспечены достаточным количеством масок.
 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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