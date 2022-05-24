Коркинские студенты блеснули знаниями в память о славных братьях Кирилле и Мефодии

В Коркинском филиале Челябинского колледжа индустрии питания и торговли сегодня, 24-го мая, студенты первого курса ярко и вдохновенно отметили День славянской письменности и культуры.

В актовом зале гостей и участников праздника встречали сказочные персонажи – Богатырь, царевна Несмеяна, Баба Яга, Кощей Бессмертный и Кот учёный (их роли исполняли студенты второго курса). Когда все присутствующие заняли свои места, царевна Несмеяна (Александра Исмагилова) и Богатырь (Данил Мигуля), выступавшие в роли ведущих, торжественно объявили о начале праздника и представили всеобщему вниманию ролик, посвященный святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию - создателям славянской азбуки.

А после его просмотра и краткого комментария ведущие пригласили на сцену дружины всех групп первого курса, в состав которых, по словам ведущих, вошли самые эрудированные и умные студенты.

«А в зале остались самые творческие и сообразительные», - добавили Александра и Данил.

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Эрудитам предстояло пройти целый ряд испытаний, которые приготовили для них сказочные персонажи. Все «выходцы» из сказок представились и предупредили дружины, что впереди их ждут нелёгкие испытания. Вот что сказала, например, Баба Яга (Катя Рязанцева), предварительно похвалив себя за ум и знания: «Заходите в мою избушку, я заданья шепну вам на ушко. А не справитесь – в печь отправитесь!»

И Кощей бессмертный (Александр Абашин) сказал своё веское слово: «Ждёт вас в замке моём испытанье серьёзное! А не справитесь – наказание будет вам грозное!». Немного смягчил их угрозы Кот учёный (Яна Мосолкова), вежливо пригласив «путешественников» к себе: «Прошу зайти в моё жилище, там я дам вам для размышлений пищу!». Не остались в стороне и Богатырь с царевной Несмеяной: они тоже пообещали подвергнуть участников праздника разным испытаниям.

Дружины получили из рук ведущих путевые листы и отправились по этапам: кто-то - на заставу Богатыря, кто-то - в замок Кощея, кто-то - в избушку Бабы Яги, кто-то в светлицу к царевне Несмеяне, а кто-то – в жилище учёного Кота. Там их ждали задания - испытания. Все они, конечно же, были связаны с сегодняшним праздником, а значит, с письменностью, с родным языком, а также другими славянскими языками.

Так, например, Баба Яга устроила испытание под названием «Льзя». Добры молодцы и красны девицы из каждой дружины искали объяснение устаревшим словам, переводили их на современный русский язык. Кот учёный тоже просил «путешественников» сделать перевод, но только старославянских слов, на наш родной, «великий и могучий». И ещё ребятам пришлось серьёзно задуматься над переводом белорусской песни «Чотка нам у лесе», а также объяснить древнерусские и старославянские имена. Нетрудно было догадаться, кто такой Вторак, Третьяк или Богдан, а вот что значат имена Милонег или Боромир, а Доброгнева?

Фото Ольги Печеркиной Поделиться

Пришлось дружинам вспоминать пословицы и поговорки, заканчивать фразеологизмы. Конечно, не обошлось и без загадок. Каждый сказочный персонаж, прежде чем отправить участников игры дальше по этапам, проверял их сообразительность. Дружины довольно успешно справлялись со всеми заданиями - кто-то быстрее, а кто-то дольше, ведь приходилось изрядно поломать голову, но в конечном итоге все благополучно вернулись в актовый зал.

А там во время отсутствия команд-дружин тоже шло своего рода представление. Оставшиеся студенты из пяти групп первого курса зарабатывали очки для своих одногруппников. С ними проводили конкурсы устроители праздника - преподаватель русского языка Тамара Иванова и преподаватель общественных дисциплин Галина Стеканова.

Интересно, как можно было сообщить какую-нибудь новость, если у людей не было письменности? Конечно, с помощью рисунков. Итак, творческая и сообразительная часть группы должна была на бумаге изобразить ту или иную новость, то или иное событие. Вот, к счастью, ребёнок родился, но, к несчастью, сарай сгорел! Или корова отелилась, а хозяин в лес на охоту ушёл!

Студенты, конечно же, проявили свои творческие способности, и жюри по достоинству оценило каждый рисунок. А ещё надо было в русском языке найти аналог иностранным пословицам, ответить, как будет звучать по-русски английская пословица «Когда полетят свиньи», французская «Когда у кур будут зубы», немецкая «Когда собаки залают хвостами»?

И в «бирюльки» поиграли, то есть от нечего делать, так сказать, ставили на место буквы в словах-перевёртышах, а ещё из букв длинного слова «бронетранспортёр» составляли слова – кто больше!

И все заработанные в конкурсах очки шли в общий командный зачёт. Вернувшиеся в актовый зал дружины сдали жюри свои путеводные листки. Теперь судьям предстояло выявить победителя праздника.

А командам предстояло ещё одно испытание, на этот раз музыкально-танцевальное. Ведущие пригласили на сцену по четыре участника от каждой дружины и объявили последний конкурс - под названием «Перепляс». Под меняющиеся русские народные мелодии девицы красные и молодцы добрые должны были плясать-танцевать. Какая дружина артистичнее и слаженнее это сделает, та и победит. И вот «Во поле берёзонька стояла» сменяется бурной «Барыней», а потом все танцуют под любимую русскую «Калинку»… Ай да молодцы, ребятушки! Чувствуют душу народную! Лучше всех плясал студент группы ТО-123 Кирилл Истомин.

- Гой вы, молодцы умные!

Гой вы, девицы разумные!

Гляжу, все живы-здоровы!

Узнать итоги готовы? - вопрошает Богатырь.

А царевна Несмеяна подхватывает:

- Давайте, судьи, очки оглашайте

И победителя награждайте!

Председатель жюри, методист филиала Елена Балицкая, объявляет долгожданный результат: «Победитель у нас один. Это дружина группы Б-164! Поздравляю, вы лучше всех справились с заданиями, хотя выявить победителя было очень непросто: почти каждая команда на каком-то этапе обгоняла другие. Сегодня вы, уважаемые студенты, продемонстрировали свои знания родного языка. Результаты радуют!».

…Победители получают почётную грамоту, а все остальные участники праздника - благодарности и тёплые слова от членов жюри.

А победившую в нелёгкой борьбе дружину ждал сюрприз. Его озвучил Богатырь:

- А теперь айда пироги вкушать -

День Кирилла и Мефодия отмечать!

…День славянской письменности и культуры закончился в Коркинском филиале ЧГКИПиТ чаепитием с вкуснейшим пирогом, испечённым молодым преподавателем Юлией Шелобановой. Но достался он только группе-победительнице и сказочным персонажам.

Остальные участники могли сказать о себе словами из сказки: «И я там был, мёд-пиво пил, по усам текло – в рот не попало!». Но это не беда! Зато духовной пищи было немало! Теперь студенты-первокурсники хорошо уяснили, кому мы обязаны своей письменностью, а стало быть, и культурой. Поэтому равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию – слава, слава во веки веков.