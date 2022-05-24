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Фото: Елена Балицкая

Коркинские студенты блеснули знаниями в память о славных братьях Кирилле и Мефодии

В Коркинском филиале Челябинского колледжа индустрии питания и торговли сегодня, 24-го мая, студенты первого курса ярко и вдохновенно отметили День славянской письменности и культуры.

В актовом зале гостей и участников праздника встречали сказочные персонажи – Богатырь, царевна Несмеяна, Баба Яга, Кощей Бессмертный и Кот учёный (их роли исполняли студенты второго курса). Когда все присутствующие заняли свои места, царевна Несмеяна (Александра Исмагилова) и Богатырь (Данил Мигуля), выступавшие в роли ведущих, торжественно объявили о начале праздника и представили всеобщему вниманию ролик, посвященный святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию - создателям славянской азбуки.

А после его просмотра и краткого комментария ведущие пригласили на сцену дружины всех групп первого курса, в состав которых, по словам ведущих, вошли самые эрудированные и умные студенты.

«А в зале остались самые творческие и сообразительные», - добавили Александра и Данил.

Эрудитам предстояло пройти целый ряд испытаний, которые приготовили для них сказочные персонажи. Все «выходцы» из сказок представились и предупредили дружины, что впереди их ждут нелёгкие испытания. Вот что сказала, например, Баба Яга (Катя Рязанцева), предварительно похвалив себя за ум и знания: «Заходите в мою избушку, я заданья шепну вам на ушко. А не справитесь – в печь отправитесь!»

И Кощей бессмертный (Александр Абашин) сказал своё веское слово: «Ждёт вас в замке моём испытанье серьёзное! А не справитесь – наказание будет вам грозное!». Немного смягчил их угрозы Кот учёный (Яна Мосолкова), вежливо пригласив «путешественников» к себе: «Прошу зайти в моё жилище, там я дам вам для размышлений пищу!». Не остались в стороне и Богатырь с царевной Несмеяной: они тоже пообещали подвергнуть участников праздника разным испытаниям.

Дружины получили из рук ведущих путевые листы и отправились по этапам: кто-то - на заставу Богатыря, кто-то - в замок Кощея, кто-то - в избушку Бабы Яги, кто-то в светлицу к царевне Несмеяне, а кто-то – в жилище учёного Кота. Там их ждали задания - испытания. Все они, конечно же, были связаны с сегодняшним праздником, а значит, с письменностью, с родным языком, а также другими славянскими языками.

Так, например, Баба Яга устроила испытание под названием «Льзя». Добры молодцы и красны девицы из каждой дружины искали объяснение устаревшим словам, переводили их на современный русский язык. Кот учёный тоже просил «путешественников» сделать перевод, но только старославянских слов, на наш родной, «великий и могучий». И ещё ребятам пришлось серьёзно задуматься над переводом белорусской песни «Чотка нам у лесе», а также объяснить древнерусские и старославянские имена. Нетрудно было догадаться, кто такой Вторак, Третьяк или Богдан, а вот что значат имена Милонег или Боромир, а Доброгнева?

Фото Ольги Печеркиной

Пришлось дружинам вспоминать пословицы и поговорки, заканчивать фразеологизмы. Конечно, не обошлось и без загадок. Каждый сказочный персонаж, прежде чем отправить участников игры дальше по этапам, проверял их сообразительность. Дружины довольно успешно справлялись со всеми заданиями - кто-то быстрее, а кто-то дольше, ведь приходилось изрядно поломать голову, но в конечном итоге все благополучно вернулись в актовый зал.

А там во время отсутствия команд-дружин тоже шло своего рода представление. Оставшиеся студенты из пяти групп первого курса зарабатывали очки для своих одногруппников. С ними проводили конкурсы устроители праздника - преподаватель русского языка Тамара Иванова и преподаватель общественных дисциплин Галина Стеканова.

Интересно, как можно было сообщить какую-нибудь новость, если у людей не было письменности? Конечно, с помощью рисунков. Итак, творческая и сообразительная часть группы должна была на бумаге изобразить ту или иную новость, то или иное событие. Вот, к счастью, ребёнок родился, но, к несчастью, сарай сгорел! Или корова отелилась, а хозяин в лес на охоту ушёл!

Студенты, конечно же, проявили свои творческие способности, и жюри по достоинству оценило каждый рисунок. А ещё надо было в русском языке найти аналог иностранным пословицам, ответить, как будет звучать по-русски английская пословица «Когда полетят свиньи», французская «Когда у кур будут зубы», немецкая «Когда собаки залают хвостами»?

И в «бирюльки» поиграли, то есть от нечего делать, так сказать, ставили на место буквы в словах-перевёртышах, а ещё из букв длинного слова «бронетранспортёр» составляли слова – кто больше!

И все заработанные в конкурсах очки шли в общий командный зачёт. Вернувшиеся в актовый зал дружины сдали жюри свои путеводные листки. Теперь судьям предстояло выявить победителя праздника.

А командам предстояло ещё одно испытание, на этот раз музыкально-танцевальное. Ведущие пригласили на сцену по четыре участника от каждой дружины и объявили последний конкурс - под названием «Перепляс». Под меняющиеся русские народные мелодии девицы красные и молодцы добрые должны были плясать-танцевать. Какая дружина артистичнее и слаженнее это сделает, та и победит. И вот «Во поле берёзонька стояла» сменяется бурной «Барыней», а потом все танцуют под любимую русскую «Калинку»… Ай да молодцы, ребятушки! Чувствуют душу народную! Лучше всех плясал студент группы ТО-123 Кирилл Истомин.

- Гой вы, молодцы умные!

Гой вы, девицы разумные!

Гляжу, все живы-здоровы!

Узнать итоги готовы? - вопрошает Богатырь.

 А царевна Несмеяна подхватывает:

- Давайте, судьи, очки оглашайте

И победителя награждайте!

 Председатель жюри, методист филиала Елена Балицкая, объявляет долгожданный результат: «Победитель у нас один. Это дружина группы Б-164! Поздравляю, вы лучше всех справились с заданиями, хотя выявить победителя было очень непросто: почти каждая команда на каком-то этапе обгоняла другие. Сегодня вы, уважаемые студенты, продемонстрировали свои знания родного языка. Результаты радуют!».

…Победители получают почётную грамоту, а все остальные участники праздника - благодарности и тёплые слова от членов жюри.

А победившую в нелёгкой борьбе дружину ждал сюрприз. Его озвучил Богатырь:

- А теперь айда пироги вкушать -

День Кирилла и Мефодия отмечать!

…День славянской письменности и культуры закончился в Коркинском филиале ЧГКИПиТ чаепитием с вкуснейшим пирогом, испечённым молодым преподавателем Юлией Шелобановой. Но достался он только группе-победительнице и сказочным персонажам.

Остальные участники могли сказать о себе словами из сказки: «И я там был, мёд-пиво пил, по усам текло – в рот не попало!». Но это не беда! Зато духовной пищи было немало! Теперь студенты-первокурсники хорошо уяснили, кому мы обязаны своей письменностью, а стало быть, и культурой. Поэтому равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию – слава, слава во веки веков.

 

 

 

Автор: Тамара Николаева
День славянской письменности и культуры
Кирилл и Мефодий
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23.05.2022 15:26

Что ждет американского генерала и британских прихвостней после позорной сдачи в плен

23.05.2022 15:11

«Научный старт» с ГРЦ Макеева выявил по-настоящему светлые умы среди школьников Миасса

23.05.2022 15:09

За неделю ковид оборвал жизни 25 южноуральцев

23.05.2022 14:44

Сборная ММК стала абсолютным победителем «Корпоративных игр-2022»

23.05.2022 14:42

Сотруднице минобра Челябинской области продлили на месяц срок домашнего ареста

23.05.2022 14:41

Водитель «Мерседеса» устроил жуткое ДТП в Коркино

23.05.2022 14:33

Челябинская школьница стала призером конкурса «Мы гордость Родины»

23.05.2022 14:01

В челябинском зоопарке появился на свет очаровательный Пионер

23.05.2022 13:56

Симфонический оркестр Челябинской области впервые выступил в Мариинском театре Петербурга

23.05.2022 13:49

С седьмого июня запускают прямые рейсы из Челябинска в Стамбул

23.05.2022 13:41

В Коркино загорелся техникум с педагогами и учениками

23.05.2022 13:33

В Челябинске к столетию джаза в России откроют выставку фотографий

23.05.2022 13:31

Виктор Ереклинцев рассказал о ходе благоустройства сквера у «Юности»

23.05.2022 13:28

ВТБ запускает бизнес-карты «Мир» для предпринимателей

23.05.2022 13:19

В отношении главы Агаповского района возбудили дело о взятке

23.05.2022 13:17

Театральная студия из Миасса выиграла грант в размере двух миллионов рублей

23.05.2022 13:16

Глава Челябинска поручила минимизировать неудобства для водителей по улице Цвиллинга

23.05.2022 13:12

Продовольственный кризис в мире - дело рук стран Запада

23.05.2022 12:56

Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет

23.05.2022 12:39

Глава Челябинска поручила заменить засохшие деревья

23.05.2022 12:18

Новый главный ледовый городок Челябинска может стать «богатырским» или «рыбным»

23.05.2022 12:15

Глава минфина Челябинской области прокомментировал уход подчиненного в минспорта

23.05.2022 12:12

Клиенты ВТБ направили один миллиард рублей на покупку путевок в детские лагеря

23.05.2022 11:54

В Челябинской области от бешенства умерла уже вторая в этом году домашняя крыса

23.05.2022 11:53

В Челябинске для купания подготовили 15 пляжей

23.05.2022 11:51

Челябинские власти приватизируют едва не сгоревшую заброшенную больницу на Трудовой

23.05.2022 11:49

В Челябинске продадут с молотка недостроенный спорткомплекс на Труда

23.05.2022 11:47

Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист

23.05.2022 11:45

Глава минспорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку

23.05.2022 10:51

В ЮУрГУ подвели итоги V студенческой конференции «Астероидная безопасность»

23.05.2022 10:36

В Челябинской области продолжаются «Последние звонки»

23.05.2022 10:22

Челябинцы будут жить без горячей воды

23.05.2022 09:57

В нацпарке «Таганай» появились два «рыцаря леса»

23.05.2022 09:46

Стопроцентно российский: Wink включен в реестр отечественного программного обеспечения

22.05.2022 20:14

За сутки заболело ковидом 120 южноуральцев, выздоровело 42, умерло четверо

22.05.2022 19:59

В понедельник в Челябинской области – сыро и ветрено

22.05.2022 19:50

Анонсы событий и мероприятий на 23 мая

22.05.2022 14:50

В Челябинске состоялся откровенный разговор о школьном питании

22.05.2022 14:31

Турецкий политолог: Украина продолжает прикрываться от армии России «живым щитом» из иностранцев

21.05.2022 18:22

Челябинский облсуд оставил в СИЗО организатора ОПГ, экстрадированного из Испании

21.05.2022 18:15

Жительница Магнитогорска поверила мошенникам и лишилась 940 тысяч рублей

21.05.2022 17:48

В Златоусте наступило «белое лето»

21.05.2022 17:31

Копейчане радуются рождению утят на автовокзале

21.05.2022 17:22

В Челябинской области 121 новый случай ковида

21.05.2022 14:43

В ЛНР задержали украинскую шпионку

21.05.2022 13:59

В освобожденном от ВСУ и нацбатальонов Рубежном потихоньку налаживается жизнь

21.05.2022 12:43

Малыш, с прибытием! К косолапым сестрам Шкоде и Забаве приехал завидный жених

21.05.2022 12:15

В Миассе один пациент проглотил золотые украшения другого

21.05.2022 10:37

В воскресенье автобусы на северо-западе Челябинска будут ходить по-другому

20.05.2022 22:57

В Челябинске стартовал детский театральный фестиваль «Сцена»

20.05.2022 20:41

Гастроли МХАТ им М. Горького в Челябинске пройдут под именем Михаила Булгакова

20.05.2022 18:50

В выходные в Челябинской области – ночные заморозки и дожди, местами со снегом

20.05.2022 18:40

Анонсы событий и мероприятий на 21 и 22 мая

20.05.2022 18:03

«Вагон здоровья» курсировал сегодня по железной дороге между Челябинском и Миассом

20.05.2022 17:20

ВТБ увеличил лимит льготной ипотеки в Челябинской области до 15 миллионов рублей

20.05.2022 17:10

Челябинская область остаётся во власти циклонов – дожди со снегом и похолодание

20.05.2022 17:04

В Челябинске закроют движение трамваев по улице Кирова и на Медгородок

20.05.2022 16:58

Родным троих магнитогорцев передали ордена Мужества их погибших в борьбе с нацизмом сыновей