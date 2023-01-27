Коркинские студенты отметили День снятия блокады Ленинграда и почтили память жертв Холокоста стихами

В стенах Коркинского филиала Челябинского государственного колледжа индустрии питания и торговли сегодня, 27 января, студенты передавали друг другу необычную эстафету – сменяя друг друга, декламировали стихи по случаю сразу двух важных в истории нашей страны дат.

Отметим, в этот день Россия празднует День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и вспоминает – вместе со всем миром – жертв Холокоста.

Одним из стихотворений, которое дружно прочитали студенты первого курса колледжа города Коркино – под руководством преподавателя русского языка и литературы Тамары Ивановой, стал «Ленинградский салют» Ольги Берггольц, посвященный радостному дню освобождения славного города на Неве.

Советник директора местного филиала ЧГКИПИТ по воспитанию и связям с детскими общественными объединениями Галина Стеканова напомнила, что в 2023 году исполняется 80 лет со дня, который принес ленинградцам надежду и ликование.

«Оборона Ленинграда навсегда вписана в историю России как невероятно трагическое (сотни тысяч погибших) и в то же время героическое событие. Осада северной столицы продолжалась с восьмого сентября 1941 года и длилась 872 дня», - сказала Галина Стеканова.

В память о жертвах Холокоста коркинские первокурсники также поучаствовали в эстафете «Читаем вместе» - также под руководством своего педагога Тамары Ивановой. Стихотворением, которое они выбрали для этой печальной даты», стало «Варварство» Мусы Джалиля.

Галина Стеканова отметила, что впервые термин «Холокост» был использован будущим лауреатом Нобелевской премии мира писателем Эли Визелем как страшный символ газовых камер и крематориев лагерей уничтожения. Исследователи установили, что холокосту подверглись представители разных национальностей – не только массово истребляемый еврейский народ, но и русские, украинцы, белорусы, поляки, сербы, словенцы. В числе жертв – около десяти миллионов граждан Советского Союза.

«Дата памятного дня выбрана неслучайно: 27 января 1945 года советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим, известный также под немецким названием Аушвиц, созданный весной 1940 года на оккупированной территории Польши. В нем погибли, по разным оценкам, от полутора до четырех миллионов человек. Точное количество погибших в Освенциме так и не удалось установить, поскольку многие документы были уничтожены», - напомнила Галина Стеканова.

По словам Тамары Ивановой, в эстафете все восемь задействованных в ней ребят участвовали с большим желанием, к выступлению готовились около недели - получилось душевно и выразительно, преподаватель довольна тем, что студенты прочувствовали оба произведения.

Все юные участники эстафеты обучаются по специальности «Поварское и кондитерское дело». Это Юлия Некрылова, Юлия Баганец, Александра Агеева, Яна Рахимова, Дарья Томина, Владимир Фомин, Иван Альбеков, Александр Дрынкин.

Видеосъемка и монтаж – ЮЛИЯ БАГАНЕЦ.