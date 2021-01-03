Коронавирус оборвал жизнь 44-летнего челябинского врача

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Третьего января 2021 года на 45 году жизни скончалась Анна Иванычева.

«С чувством глубокой скорби и невосполнимой потери, мы провожаем в последний путь дорогого нам человека, Анну Анатольевну, скончавшуюся третьего января в результате тяжелой болезни», - сообщили в ГКБ №8.

Анна Анатольевна родилась четвертого марта 1976 года. В 1999 году закончила ЧелГМА и поступила в интернатуру кожно-венерологического диспансера. Отработала врачом кожным-венерологом до июля 2007 года.

С июля 2007 года трудилась в горбольнице №8, сначала врачом отделения функциональной диагностики, а с марта 2014 года – возглавила отделение.

«Анна Анатольевна всегда завоевывала симпатии людей своим умением договариваться, понимать людей и налаживать длительные прочные отношения, основанные на взаимном доверии и доброжелательном отношении. Поэтому у нее всегда было много друзей, деловых контактов. Помимо этого, ее отличало: высокая внутренняя культура, выдающие нравственные качества и личное обаяние. Мы все знали Анну Анатольевну, как человека незаурядного, умного, доброго и энергичного. Она очень многое сделала для нас, всегда помогала, чем могла, и ее личность для нас всегда была весома и значима, как и ее решения, мнение, поддержка», - пишут коллеги.

Агентство выражает соболезнование семье и коллегам Анны Иваничевой.