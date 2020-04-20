Коррекционную школу-интернат в Магнитогорске закрыли на карантин

МОУ «Коррекционная школа-интернат № 5» для детей с особенностями развития в Магнитогорске (Челябинская область) закрыто на обязательную 14-дневную самоизоляцию в связи с выявлением коронавируса у двух сотрудниц.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в администрации Магнитогорска, диагнозы подтвердились у двух работников школы-интерната. В частности, коронавирус выявлен у библиотекаря, уточнили агентству.

В мэрии отмечают, что вероятнее всего заражение произошло вне в стен учреждения, так как с момента введения режима самоизоляции все сотрудники трудились удаленно.

По информации оперативного штаба, в Магнитогорске за прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в городе подтверждено 19 случаев, в том числе у четверых детей – двух, пяти, семи и восьми лет. Четверо выписаны, в больницах продолжают лечение 15 человек.

У троих выявлена пневмония. Из них 23-летний житель заразился после общения с приехавшим из Армении, 18-летний – после контакта с заболевшим и 54-летний – никуда не выезжал и ни с кем не контактировал.