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Котова: Дети во время свободного режима посещения школ не должны болтаться по улицам

Общество
Сегодня, 14:00
Автор: 
Инна Шемаева

Глава Челябинска Наталья Котова дала поручение начальнику комитета по делам образования города Светлана Портье держать на контроле школьников во время режима свободного посещения образовательных учреждений.

Как сообщила сегодня, 23 марта, на традиционнном аппаратном совещании в администрации Челябинска, начальник комитета по делам образования города Светлана Портье, почти все школьники с понедельника ушли на каникулы. Исключение составили две школы города - № 19 и № 96. У них весенний отдых уже закончился. Они вышли с каникул.

"У нас продолжают учиться школьники в лицее № 67. Для всех остальных каникулы продлятся ровно неделю, до 31 марта включительно. А до десятого числа будет действовать режим свободного посещения. Родитель должен написать заявление на имя директора школы и отправить его на электронный адрес учреждения", - сообщила Светлана Портье.

Глава Челябинска Наталья Котова поинтересовалась, как будет обеспечен контроль за школьниками.

"Главное, чтобы никто из них не болтался на улицах", - сказала Наталья Котова.

"Преподаватели будут на связи с родителями и, если ребенок не пришел в школу, а заявление не было написано, то выяснять причины отсутствия", - пояснила Светлана Портье.

Напомним, с 19 марта по 12 апреля 2020 года в Челябинской области ввели свободное посещение общеобразовательных организаций. Родители школьников должны сами принять решение, продолжит их ребёнок посещать уроки или будет учиться дистанционно. Это не касается периода каникул, которые в большинстве учебных заведений пройдут с 23 по 29 марта.

Чтобы перевести ребенка на дистанционное обучение, родитель должен написать заявление на имя директора школы и отправить его на электронный адрес учреждения.

Чтобы избежать недоразумений, родители должны также позвонить классному руководителю и сообщить о своем решении лично. В таком случае школа обязана организовать дистанционное обучение.

Автор: 
Инна Шемаева
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