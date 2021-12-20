20.12.2021
Личность подростка, гулявшего с оружием в Челябинске, установлена
20.12.2021
В Челябинске покажут спектакль «Лев зимой» с Максимом Авериным в главной роли
20.12.2021
Челябинка перевела аферистам десять миллионов рублей
20.12.2021
В Трехгорном пьяная молодежь разнесла дорожные знаки
20.12.2021
Котова: Если тротуары не подсыпать, они будут опасными для пешеходов
20.12.2021
Полиция проверяет информацию о появлении в центре Челябинска подростка с оружием
Котова: Если тротуары не подсыпать, они будут опасными для пешеходов
20.12.2021
Александр Орёл: Личности вандалов, срубивших ель на набережной Смолино, установлены
16.12.2021
Война продолжается: челябинские вандалы перешли в наступление
14.12.2021
Судьба нового генплана Челябинска решится через неделю
13.12.2021
Наталья Котова указала подчиненным на существующие в Челябинске проблемы
Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему
17.12.2021
Приходить на утренник нельзя пропустить
17.12.2021
Челябинская филармония заговорила с молодёжью на языке аниме
16.12.2021
Максим Куляшов покинул пост заместителя главы Челябинска
15.12.2021
Копейск получил представление прокуратуры за «косяки» при благоустройстве
15.12.2021