Котова: Если тротуары не подсыпать, они будут опасными для пешеходов

Глава Челябинска Наталья Котова отреагировала на жалобы горожан на подсыпку тротуаров солью и плохую уборку от снега тротуаров. Чиновница отметила, что по каждой жалобе нужно разбираться индивидуально.

В социальной сети «Сообщите Котовой» появилось сообщение о том, что в Тракторозаводском районе коммунальщики не чистят тротуарные дорожки. Техника по ним ездит, но с поднятыми метелками и скребками. В результате на дорожках для людей кочковатый ледяной каток.

«По улице Салютной невозможно подойти ни к школе, ни к садику! Люди с детьми идут по обочинам тротуаров, чтобы не упасть.

На улице Хохрякова спуск к остановке «Почта» - ледяная горка. Практически все тротуары по району в таком состоянии.

За что муниципалитет платит деньги подрядчикам? За то, чтобы машины ездили нормально, а люди ломали себе ноги и руки», - говорится в сообщении.

Сегодня, 20 декабря, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска Наталья Котова дала поручение подчиненным проверить информацию. Она также отметила, что многие жители жалуются на то, что коммунальщики посыпают тротуары солью, чтобы избежать наледи.

«Если тротуары не подсыпать, они будут скользкие. Но часть жителей просит, чтобы не подсыпали. Здесь надо разбираться в каждом случае индивидуально, подключать глав районов, управляющие компании, чтобы найти истину», - отметила Наталья Котова.

Также Наталья Котова дала поручение дорожникам оперативно убирать соль с дорог вместе со снегом, чтобы не было грязи на магистралях.