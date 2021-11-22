Котова поручила Куляшову избавить обновленный Комсомольский проспект от пробок в зимний период

Глава Челябинска Наталья Котова поручила своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Максиму Куляшову обеспечить нормальное, без заторов, движение на Комсомольском проспекте в зимний период.

На состоявшемся сегодня, 22-го ноября, аппаратном совещании в мэрии глава города сообщила о жалобах челябинцев на пробки и поинтересовалась у Куляшова, каким образом будет решаться данный вопрос. Сам ответственный за дорожное хозяйство областного центра чиновник обращений горожан пока не видел.

По его словам, в настоящее время усилия сосредоточены на разделительной полосе Комсомольского проспекта.

«Мы постоянно мониторим ее содержание – с тем, чтобы все те линии разметки, которые мы наносили, на которых построена вся организация дорожного движения на Комсомольском проспекте, всегда были видны, и водители понимали, какой режим движения надо соблюдать», - отметил Максим Куляшов.

Наталья Котова поручила ему синхронизировать работу с ГИБДД в период снегопадов, когда движение транспорта особенно затруднено.

«Нужно, чтобы в эти моменты на том же перекрестке Комсомольского проспекта с улицей Молодогвардейцев, находился кто-то из сотрудников Госавтоинспекции и регулировал движение», - сказала мэр.

Куляшов заверил главу Челябинска, что такое взаимодействие будет отработано.

«По колоннам мы работаем с ГИБДД. Решим и этот вопрос», - сказал чиновник.

Наталья Котова отметила, что челябинцы еще не ездили по обновленному Комсомольскому проспекту в зимний период и что первостепенной задачей Куляшова является обеспечение безопасности дорожного движения и трафика: пробок быть не должно.

Кроме того, подчеркнула глава Челябинска, необходимо своевременно избавлять от снежных куч все основные магистрали города, включая Комсомольский проспект.

«Надо понимать, где трафик движения затруднен и в какие часы. Просьба в первую очередь довести до дорожников требования о том, что они должны своевременно вывозить снег. Свяжитесь со СМЭУ ГАИ, полностью проведите всю аналитическую работу и озвучьте ее результаты. Зимний период только начинается. Ваша задача – правильно организовать не только уборку дорог, но и движение», - обратилась Наталья Котова к своему заму.