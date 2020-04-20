Котова потребовала усилить работу с населением по профилактике неосторожного обращения с огнем

В Челябинске, также, как и во всей Челябинской области, установился пожароопасный период. Глава Челябинска Наталья Котова потребовала усилить профилактическую работу с населением.

Об усилении разъяснительной работе с жителями Челябинска об осторожном обращении с огнем глава города Наталья Котова говорила сегодня, 20 апреля, на традиционном аппаратном совещании в администрации.

"Что касается пожароопасной ситуации, то уже возникали ситуации, что у нас горел камыш. Разъяснительную работу с населением прошу усилить. Ситуация сейчас пожароопасная и очень осторожно нужно вести себя с огнем", - сказала Наталья Котова.

Как сообщало ранее агентство "Урал-пресс-информ", 16 апреля челябинские пожарные тушили возгорание травы на территории завода пиротехники "Сигнал" в Ленинском районе больше двух часов. К счастью, на предприятие огонь не перекинулся. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Напомним, что в соответствии с распоряжением правительства Челябинской области с первого апреля 2020 года в лесах региона начался пожароопасный сезон. По состоянию на текущую дату на территории области зафиксировано 44 лесных пожара на площади 849,46 га.

С начала пожароопасного периода организован ежедневный мониторинг пожароопасной обстановки в лесах, организованы и проводятся проверки готовности уполномоченных органов государственной власти, местного самоуправления и лесопользователей к прохождению пожароопасного сезона.

"Особое внимание уделяется наличию необходимых сил и средств для тушения пожаров, обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов. Выявляются нарушения как в деятельности арендаторов лесных участков, так и в деятельности органов местного самоуправления, органов государственной власти", - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

"За халатное и безрассудное отношение к данным требованиям предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа: на граждан в размере до 4000 рублей; на должностных лиц до 30000 рублей; на юридических лиц - до 400000 рублей. Аналогичные действия, приведшие к ущербу более чем 250 тысяч рублей – могут привести к уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до 1 года", - добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Кстати, на Южном Урале поймали первых нарушителей противопожарного режима. В Копейске и Красноармейском районе уже составлено четыре протокола об административном правонарушении за сжигание сухой травянистой растительности и мусора на участках.