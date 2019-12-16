Котова: при строительстве школ сразу решайте вопрос с дорогой и освещением

Глава Челябинска Наталья Котова получила решить вопрос с дорогой к строящейся школе в микрорайоне «Парковый», которая будет сдана в эксплуатацию в следующем году. Сейчас ведутся работы на внутренних сетях.

О том, какие детские сады и школы откроются в Челябинске в 2019 и 2020 годах рассказали сегодня, 16 декабря, на традиционном аппаратном совещании в администрации города. Как доложил заместитель главы по вопросам градостроительства Владимир Шамне, В 2019 году планируется открытие четырех детских садов в микрорайонах № 48, 34, в «Яблочном», «Академе».

В планах в 2020 году выкупить у застройщиков еще шесть дошкольных образовательных учреждений. Продолжается строительство школы в 55-ом микрорайоне. Сдача назначена на лето следующего года.

«Как решается вопрос с подъездными путями? Смотрите, чтобы не получилось, как со школой в Чурилово. Вы туда Алейникова привезли за полтора года до открытия. А дорогу подрядчик стал делать за месяц до сдачи школы», - отметила Наталья Котова.

Напомним, из-за того, что были вовремя завершены работы по благоустройству, существовали проблемы с освещением, занятия в новой школе были организованы в одну смену.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», сдачи в эксплуатацию нового образовательного учреждения ждали многие чуриловские семьи. Строительство школы последние месяцы находилось на особом контроле властей. Объект возводился за счет средств федерального, областного и городского бюджетов. Стоимость строительно-монтажных работ составила 596 миллионов рублей. Площадь здания - внушительная: составляет семь тысяч квадратных метров. Общая площадь застройки, включая стадион, составляет почти 22 с половиной тысячи «квадратов». Грызть гранит науки в новом образовательном учреждении смогут тысяча 100 детей.