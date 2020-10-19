Котова распорядилась узнать причину установок дорожных ограждений на Татищева

Челябинцы возмутились бессмысленной установкой заборов на Татищева. Их ставят вдоль широкого газона и ряда новых деревьев. Об этом горожане пожаловались главе города в социальных сетях.

Как сообщила сегодня, 19 октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска глава города Наталья Котова, что у нее в социальных сетях по поводу установок новых серых заборов по лице Татищева.

«Как они оказались в проекте? Разберитесь с этим вопросом, с подрядчиками. Затем проведем проверку», - сказала Наталья Котова.

Получается парадокс. В Челябинске некоторые дорожные ограждения убирают, забывая о безопасности горожан, а новые ставят там, где их и быть не должно.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», жители Челябинска стали жаловаться на то, что в погоне за эстетикой в городе стали забывать о безопасности. Раньше ограждения вдоль приезжей части могли обезопасить людей от удара автомобиля или от того, что ребенок может выбежать на дорогу и попасть под колеса автомобиля.