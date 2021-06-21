Ковид перенес еще одно массовое мероприятие в Челябинской области

В Челябинской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 перенесено проведение еще одного массового мероприятия – Дня города в Нязепетровске.

«По рекомендации Роспотребнадзора праздник, который мы традиционно отмечаем в последнее воскресенье июня, перенесен на неопределенный срок», - сообщил глава Нязепетровского района Сергей Кравцов в своем официальном аккаунте.

Глава заверил, что в городе обязательно отметят праздник, как только улучшится эпидемиологическая обстановка. И здесь многое зависит от самих жителей.

«Мы расслабились, сняли маски, перестали соблюдать минимальные меры безопасности. В результате – новая волна заболеваемости», - констатировал Сергей Кравцов. В настоящий момент в районе болеет ковидом 90 жителей, из них половина – жители деревни Ситцева. А еще месяц назад народ был территорией свободной от коронавирусной инфекции.

«Для контроля соблюдения масочного режима увеличиваем количество рейдов по магазинам и местам массового скопления людей», - предупредил глава и призвал жителей ставить прививку от ковида.

По его словам, на сегодня в районе нет дефицита вакцин: «Гам-ковид-вак» и «Ковивак» - в наличии. На прививку можно записаться через госуслуги, непосредственно в поликлинике или прийти в мобильный ФАП.

Напомним, из-за угрозы распространения COVID-19 отменены культурно-спортивные праздники «Сабантуй» Челябинске и Магнитогорске, отменен Ильменский фестиваль и перенесен Бажовский фестиваль. Южноуральцам рекомендовали отказаться от поездки в историко-культурный заповедник «Аркаим» в день летнего солнцестояния. Перенесено и проведение православного форума «Увильды» 2021.