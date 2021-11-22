КПФР в Челябинске провела серию одиночных пикетов против роста цен, QR-кодов

В понедельник, 21 ноября, активисты Челябинского областного отделения КПРФ провели более 30 одиночных пикетов против роста цен, против обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции и в поддержку одного из лидеров коммунистов Павла Грудинина.

Как сообщает пресс-служба отделения КПРФ, пикетчики стояли на проспекте Ленина, ул. Цвиллинга, ул. Кирова, ул. Труда и других.

Напомним, в Госдуму внесены законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах железнодорожного и авиатранспорта. «Фракцией КПРФ в Госдуме принято решение голосовать против этих законопроектов», - отметили в региональном отделении и подчеркнули, что при этом партия поддерживает добровольную вакцинацию тех, кто не имеет медицинских противопоказаний.

Коммунисты и их сторонники в Челябинской области собирают подписи под обращением к депутатам Законодательного Собрания региона, в котором призывают «не поддерживать законопроект о введении QR-кодов и порядке их использования на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок, и дать отрицательную рекомендацию по принятию этого законопроекта в Государственной Думе».

Коммунисты заверяют, что челябинцы поддерживали протестующих, сигналя из мимо проезжающих автомобилей, оставляя подписи под обращением и выражая свое солидарное мнение.

ФОТО: Челябинское региональное отделение КПРФ