Крепкие морозы не помешали встрече Деда Мороза с южноуральцами

Накануне первого дня календарной зимы, 30 ноября, в Челябинскую область прибыл Поезд Деда Мороза. Аномально холодная погода, установившаяся в регионе, не помешала теплой встрече детей и взрослых южноуральцев с главным новогодним волшебником.

Перед приездом на Южный Урал помощники Дедушки Мороза узнали интересные факты о регионе. Так, около проходной бывшего Миасского инструментального завода стоит памятник В. И. Ленину – почётному насекальщику. Владимир Ильич «проработал» на предприятии 68 лет - с 1923 до 1991 год. Начисляемая ему в этот период зарплата переводилась в различные фонды, на организацию культурно-массовых мероприятий и другие социальные нужды.

В Челябинске, рассказали Деду Морозу, растет лес, возраст которого превышает 10 тысяч лет. А несколько лет подряд (первый раз в канун 2010 года) южноуральцев и гостей города в новогодние праздники встречал 12-метровый Дед Мороз (облаченный в красный кафтан бетонный мастер из монумента «Сказ об Урале»). Накануне 2011 года для Деда соорудили 74-метровую бороду. Накануне 2012 года Мастер вновь на несколько недель стал главным новогодним волшебником.

Сегодня, 30 ноября 2022 года, первыми сказочный поезд встретили жители и гости Миасса. На железнодорожную станцию города состав прибыл в 9 часов 40 минут и простоял четыре часа. Деда Мороза, Снегурочку и их сопровождающих встретили более шести тысяч человек.

Все пришедшие на праздник посмотрели анимационную программу на перроне, поиграли со сказочными персонажами. Все желающие смогли побывать в вагоне-лавке и вагоне-ресторане. Те, кто сумел приобрести билет, заглянули в передвижную резиденцию Деда Мороза, выпили чая с пряниками и зарядились новогодним настроением.

В Челябинск волшебный поезд прибыл в 17 часов.

Дед Мороз, Снегурочка и их сказочная команда поприветствовали гостей праздника.

Развлекательная программа у Поезда Деда Мороза с участием артистов и аниматоров позволила гостям окунуться в атмосферу зимней сказки.

Дед Мороз встретился с ребятишками и их родителями и в своей выездной приемной.

В вагоне «Сказочная деревня» для детей организовали игры и квесты.

В вагоне-ресторане можно было отведать блюда северной кухни и попить вкусный горячий чай.

В 23 часа праздничный состав отправится из Челябинска в Екатеринбург.