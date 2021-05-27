Крыша течет: молодые семьи Златоуста в дождливую погоду ходят в туалет с зонтами

Молодые семьи Златоуста (Челябинская область) в дождливую погоду ходят в туалет с зонтами, которые защищают их от потоков воды с потолка. Такое безобразие (кстати, опасное для здоровья, особенно детского) происходит в двухэтажном доме №23 (второй квартал на северо-западе города).

О проблеме жильцов рассказала общественная организация «Гражданский патруль», куда отчаявшиеся получить помощь горожане обратились с просьбой о помощи.

Как рассказал местный активист Андрей Королёв, в результате многочисленных протечек сразу в нескольких квартирах вздулись гипсокартонные потолки – жителям пришлось разломать конструкции. Как оказалось, крыша их дома напоминает решето.

«Люди строят какие-то приспособления из пластиковых бутылок, выстраивают желоба, по которым стекает вода, а, чтобы сесть на унитаз, с собой надо брать зонт, потому что вода льется прямо на голову» - отметил общественник.

«Гражданский патруль» обратился в госжилинспекцию Челябинской области с просьбой провести проверку по факту бездействия управляющей компании и попросил обязать ответственных за дом лиц отремонтировать крышу

Жительница злополучного дома по имени Анастасия рассказала агентству «Урал-пресс-информ», что их управляющая компания – «Ремстроймонтаж». Данная организация занимается обслуживанием их дома второй год. До этого было ЖУЭ-4.

«Мы живем здесь девятый год, девятый год такое происходит. В нашем доме 19 квартир, в некоторых никто не живет. На цокольном этаже, с торца, размещается гостиница «Металлург». Этажей в доме два. Третий – как скворечник: одна квартира. Изначально в нашем доме – он, кстати, новый – собирались делать аптеку, но потом решили предоставить квартиры работникам метзавода. Так что он стал домом для молодых специалистов предприятия», - рассказала Анастасия.

По ее словам, «Ремстроймонтаж» их дом согласился взять на обслуживание не сразу. Спустя год после обращения – проблему (что крыша не в порядке) в «управляйке» знали изначально. Сейчас говорят, что денежных средств на ремонт крыши недостаточно – имеющихся средств хватит только на ее половину.

«Нам сказали, что надо по 50 тысяч рублей собрать с каждой квартиры, чтобы хватило на всю крышу. Такую информацию нам озвучили на собрании около двух недель назад – представители управляющей компании приходили к нам в дом, поднимались на крышу. Мы поинтересовались, где нам взять такие деньги, после чего женщина из УК начала оскорблять наших жителей, сказала: «Вы все свои мозги прокурили. Если денег нет, берите кредиты». Из жильцов никто не хамил. Мой муж, например, просто развернулся и ушел, чтобы не нагрубить», - поделилась Анастасия.

По ее словам, задолженность за коммунальные услуги у жильцов данного дома небольшая, люди, несмотря на ужасные условия, как правило, продолжают исправно платить за коммуналку.

Что касается заявления «Гражданского патруля» про хождение в туалет под зонтами, молодая мама подтвердила, что все так и есть, и, говоря об этом Андрею Королёву, она и не думала шутить.

«Мы и нормально помыть ребенка не можем, потому что с потолка сыпется, щебенка падает. Через крышу было видно небо – в ней зияла огромная дыра, которую мы сами запенили. У соседей ребенок очень часто болеет – в их квартире пахнет затхлостью, сыростью, соседка постоянно на больничных. У нас, кстати, плесень растет разноцветная – черная, зеленая и даже белая. Я раньше даже не знала, что белая плесень бывает», - отметила жительница 23-го дома.

Также Анастасия рассказала, как трудно жильцам зимовать. В это время года все замерзает в доме, в квартирах холодина – крыши-то полноценной нет. Она очень боится за своего ребенка.

«Нашей с мужем дочке семь лет. Ее зовут Ксения, и она инвалид. У дочери искусственный клапан сердца, она проходит программу реабилитации. Ей требуются хорошие условия проживания, ей нельзя болеть, потому что иммунитета у дочки нее практически нет. Мы ее толком искупать не можем, потому что даже летом, в 35 градусов жары, в квартире сквозняк все равно –из-за отсутствия крыши. А зимой вообще холодище – солнце наш дом не прогревает, потому что со всех сторон он закрыт девятиэтажками. У нас всегда прохладно, а зимой особенно. Кстати, у нас еще и с водой проблемы – бежит тоненькой струйкой», - пожаловалась Анастасия.

Дозвониться в управляющую компанию «Ремстроймонтаж» на момент публикации не удалось.