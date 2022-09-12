Ксензов заявил о пользе выделенных полос для пассажиров общественного транспорта Челябинска

С появлением выделенных полос на улицах Труда, Северо-Крымской и Энгельса в Челябинске общественный транспорт стал ходить быстрее и с меньшим интервалом.

Об этом сегодня, 12-го сентября, на аппаратном совещании в мэрии заявил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«Промониторили работу выделенных полос. На сегодняшний день максимальная пропускная способность по данному направлению – более 80-ти единиц автобусов, троллейбусов, маршруток в час», - сообщил чиновник, добавив, что здесь работает три троллейбусных маршрута и восемь автобусных.

В результате организации приоритетного проезда общественного транспорта по вышеназванным улицам время проезда сократилось с 18-ти до десяти минут.

До 20-го сентября специалисты будут мониторить работу на этом направлении всех установленных здесь дорожных датчиков.

«К 20-му сентября примем решение по корректировке работы светофорных объектов. Скоропалительное решение по перенастройке светофоров не принимаем, потому что ряд улиц еще находится в ремонте. Это, прежде всего, улица Сони Кривой, которая будет разрыта еще неделю. Вчера было открыто движение на Энгельса, на этой неделе частично открываем движение на Володарского. По итогам на текущей неделе завершим регулировку светофоров на этом направлении», - сообщил Андрей Ксензов.

Напомним, тема выделенных полос вызвала у челябинцев неоднозначную реакцию. Если пассажиры и водители общественного транспорта оценивают изменения положительно, то автомобилисты ругаются на пробки и жалуются на затруднения в движении.