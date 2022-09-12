12.09.2022
У Завьялихи жители увидели медведицу с медвежатами
12.09.2022
Театр «Манекен» открывает 60-й юбилейный сезон постановкой «Король-Олень»
12.09.2022
«ММК-МЕТИЗ» презентует новую продукцию на конференции в Волгограде
11.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 12 сентября (18+)
11.09.2022
В Челябинске полицейские «накрыли» четыре нелегальных пункта приема металлолома
11.09.2022
Угнанный в Коркинском районе автомобиль обнаружен в карьере около Дубровки
Ксензов заявил о пользе выделенных полос для пассажиров общественного транспорта Челябинска
29.08.2022
Челябинские власти взяли на контроль ситуацию с массовой парковкой авто на газоне у «Мегаполиса»
29.08.2022
В Челябинске строительство участка дороги по улице Конструктора Духова признано успешным
29.08.2022
В Челябинске закончен ремонт переезда на проспекте Победы, движение открыто
22.08.2022
В Челябинске полным ходом ведется капремонт Дарвина
Челябинск отметил славный праздник - День танкиста
11.09.2022
АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные
09.09.2022
Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
08.09.2022
Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть
07.09.2022
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022