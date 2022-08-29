Приоритет - общественному транспорту: в центре Челябинска обустраивают выделенные полосы

В центре Челябинска начались работы по созданию выделенных полос.

«Приоритет для городского транспорта в рамках реформы Челябинской агломерации обеспечат в коридоре улиц Северо-Крымская - Труда - Энгельса - как в центр, так и обратно», - сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».

Протяженность полос составит 3,8 километра. По участку, где они появятся, проходит девять маршрутов общественного транспорта.

Провозная способность выделенных полос – три тысячи 619 пассажиров в час. Время проезда на этом участке сократится с 16-18 минут до восьми-десяти минут. Улучшение почувствуют 99,8 тысячи пассажиров.