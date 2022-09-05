В Челябинске после обустройства выделенных полос появились затруднения в движении транспорта

В Челябинске после обустройства выделенных полос появились сложности в движении транспорта.

О недовольстве горожан, сигнализирующих о данной проблеме, сегодня, пятого сентября, на аппаратном совещании в мэрии сообщила глава Челябинска Наталья Котова.

Подчеркнув, что задача властей – «улучшить транспортную доступность, а не ухудшить ее», градоначальница поручила своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Андрею Ксензову собрать совещание с профильными специалистами и совместными силами решить, как выйти из ситуации.

Кроме жалоб на заторы по улице Труда, где организованы выделенные полосы для общественного транспорта, Наталья Котова озвучила сигналы горожан о затрудненном движении по улицам Чичерина, Университетской набережной, попросив Андрея Ксензова связаться с ГИБДД и попросить помощи – по словам мэра, в часы пик на определенных участках в Челябинске нужны регулировщики.

«Они должны помочь разгрузить транспортные поток, чтобы мы могли быстрее закончить ремонтные работы», - отметила Наталья Котова, попросив содействия в организации взаимодействия с ГИБДД руководителя УМВД России по городу Челябинску Андрея Меньшенина.

Что касается выделенных полос, то, как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», приоритет для городского транспорта в рамках реформы Челябинской агломерации будет обеспечен в коридоре улиц Северо-Крымская - Труда - Энгельса как в центр, так и обратно (работы по обустройству «выделенок» в центре южноуральской столицы начались в конце августа текущего года).

Протяженность полос составит 3,8 километра, отмечалось в телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт», где также рассказали, что по участку, на котором появятся выделенные полосы, проходит девять маршрутов общественного транспорта.

По данным «Челябинского общественного транспорта», провозная способность выделенных полос – три тысячи 619 пассажиров в час, время проезда на этом участке сократится с 16-18 минут до восьми-десяти минут, улучшение почувствуют 99,8 тысячи пассажиров.

Как сообщает сегодня, пятого сентября, телеграм-канал «Транспорт Челябинской агломерации», который ведет заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров, специалисты продолжают ежедневный мониторинг работы новой выделенной полосы по улицам Северо-Крымская и Труда.

«В целом полоса работает успешно, предоставляя необходимый приоритет общественному транспорту. Сам сегодня наблюдал, как автобус №64 по выделенке лихо обгоняет пробку. Есть несколько сложных участков, но с ними будем работать. Например, «ЧелябГЭТ» на коротком участке в районе диагонального съезда от «Родника» готовит смещение контактной сети, которое оптимизирует траекторию движения троллейбусов. Водители автобусов также положительно оценивают ускорение общественного транспорта», - заявил Александр Егоров.

А вот что написал автомобилист по имени Александр в сообществе «Администрация Челябинска» в ВКонтакте, прослушав информацию с аппаратного совещания по поводу «выделенок»: «Северо-Крымская и Труда - это просто «задница» какая-то. Мост через Миасс на Северо-Крымской десять минут проезжать - это нормально? Выезжающие с боковых выездов (на Северо-Крымской, за остановкой «Родник» на Труда) тормозят и общественный транспорт, потому что их не хотят пускать для выезда с выделенной полосы. Троллейбусы и автобусы из-за такого внаглую лезут через сплошную линию из своей «выделенки». Ну и организация светофорного движения в этом году конкретно испорчена (в прошлом году, да и в начале этого было лучше) - все изменения с каждым разом только хуже делают. Например, никогда у нас пробки не было ЛЕТОМ перед площадью Революции при движении на запад. А сейчас это обычная ситуация - пробка каждый день на несколько перекрестков».