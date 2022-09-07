В Челябинске не утихают споры по поводу нужности выделенных полос

В Челябинске продолжаются споры по поводу выделенных полос для общественного транспорта. У данной инициативы есть как сторонники (водители, пассажиры автобусов, авторы и воплотители идеи), так и противники (логично, что последние - из числа автомобилистов), и это вполне закономерно.

В сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте сутки назад появился пост с настоятельной просьбой «прекратить превращать Челябинск в город пробок посредством создания выделенных полос».

«Они нам не нужны. Неужели чиновники не ездят по городу на автомобилях. Кроме того, серьезных проблем с движением маршрутного транспорта нет, я каждое утро и вечер на нем езжу, пересмотрите свое решение», - написал автор обращения, пожелавший остаться анонимным.

Жители южноуральской столицы начали обсуждение темы.

«С автором поста согласен! Выделенные полосы пришли к нам из Москвы. В Москве есть выделенные полосы, но по ним ездит еще и такси. У нас же эти выделенные полосы свободны», - считает Ильяс Валеев.

«Глава Челябинска забыла, что в городах, где делают выделенные полосы, нет маршруток - там ездит только городской транспорт», - присоединился к критике Денис Николаев.

«Выделенным полосам - быть! Они необходимы и полезны для города. А недовольные пусть утилизируют свои машины и пересаживаются в общественный транспорт», - не согласилась с предыдущими ораторами Стюра Митюшкина.

Поучаствовало в беседе и министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, заявившее: «Выделенные полосы необходимы для обеспечения приоритета общественному транспорту, они позволяют сократить время поездки и интервалы движения, также увеличивается провозная способность улицы (в сечении улицы проедет большее количество пассажиров, так как в одном авто в среднем едет 1,25 пассажира, что в пять-десять раз меньше, чем в общественном транспорте на ту же площадь). Свои предложения по вопросам транспорта и инфраструктуры вы можете присылать на нашу электронную почту: bigche@mindortrans74.ru, где они будут внимательно изучены специалистами».

После этого комментария к миндору региона обратился еще один недовольный появлением выделенных полос челябинец Максим Ковальчук: «Министерство, все правильно, больше пассажиров, а водителей меньше, пробки, автобусы ваши пустые ходят, машин много, где разумная логика? И как это – 1,25 пассажира? По-моему, и раньше проблем не было, все ехали, а сейчас стоят».

Также по теме пробок в Челябинске в комментариях к данному посту высказались две горожанки.

«Калинина с утра стоят с Кирова, Российская с Победой с утра стоят - со стороны Кирова, Российская с Победой стоят - со стороны бассейна», - возмутилась Александра Константинова.

«А что делается на мостах на Шершнях! Это ужас! Построили районы новые, а выезд один. Утром - кошмар. Если гаишники стоят и регулируют, быстрее идет, а если нет - все, можно сорок минут простоять», - написала горожанка по имени Елена Корнилова.

Напомним, на аппаратном совещании в администрации города в понедельник, пятого сентября, глава Челябинска Наталья Котова обозначила данную проблему, отметив, что люди жалуются на затруднение в движении транспорта после появления выделенных полос.

Подчеркнув, что задача властей – «улучшить транспортную доступность, а не ухудшить ее», градоначальница поручила своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Андрею Ксензову собрать совещание с профильными специалистами и совместными силами решить, как выйти из ситуации.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», цитируя телеграм-канал «Транспорт Челябинской агломерации», благодаря начатым работам по обустройству выделенных полос «приоритет для городского транспорта в рамках реформы Челябинской агломерации обеспечат в коридоре улиц Северо-Крымская - Труда - Энгельса (как в центр, так и обратно)».