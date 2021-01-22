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КСП Челябинской области проанализирует открытость органов исполнительной власти

В ближайшее время Контрольно-счетная палата Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера проведет проверку открытости органов исполнительной власти региона.

Об этом глава региона сообщил на областном совещании с главами муниципальных образований.

«В последнее время под предлогом различных ограничений по коронавирусу, и такие сигналы есть от жителей в мои социальные сети, мы видим это и по сообщениям СМИ, некоторые представители власти отказываются встречаться с людьми, - отметил Алексей Текслер.

Глава региона предупредил, в ближайшее время совместно с КСП будет проведена проверка открытости руководителей органов исполнительной власти региона и структурных подразделений муниципальных образований.

Алексей Текслер на совещании призвал глав территорий не уклоняться от офлайн-встреч с жителями. По его словам, ограничения, вводимые из-за пандемии, – это не повод отказываться от личных приемов. Губернатор, который сразу после новогодних каникул утвердил свой график приема граждан на текущий год, выразил уверенность, что аналогичным образом поступили и все главы. «Надо проводить индивидуальные встречи, приемы, конечно, с соблюдением всех правил и мер предосторожности, возможен и онлайн-формат, и пандемия – не оправдание», - подчеркнул Текслер.

В КСП региона отметили, в основе темы открытости государства лежит идея подотчетности жителям всех избираемых представителей власти (депутатов всех уровней) и назначенных чиновников.

Как пояснил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель КСП Челябинской области Алексей Лошкин: «Сама по себе открытость власти – это не просто встречи с избирателями. Это гораздо шире». Существуют международные методики для определения открытости государства.

Согласно подходам организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), государство можно считать открытым, когда бизнес, общественные организации и граждане могут: «знать», «приобретать» и «создавать».

«Знать» - получать релевантную и доступную для понимания информацию. Например, вы пишите запрос о закупке чего-либо а, вам дается ответ со ссылкой на бесконечные нормы права, в которых вы ничего не понимаете. А нужно, чтобы ответ был адекватен запросу, был понятен тому, кому он адресован.

«Приобретать» - возможность получать государственные услуги для взаимодействия с государством. Это реализуется через общественные обсуждения, голосования по отдельным вопросам, электронные приемные и так далее. Примерами такого подхода в Челябинской области можно считать сервис «Активный житель 74», сервис госуслуги, личный кабинет (где есть возможность быстрого общения и получения услуги от государства, минуя бюрократические вещи).

«Создавать» – это когда гражданин может принимать участие в процессе принятия решений. Пример такой активности - инициативное бюджетирование. В 2021 году инициативное бюджетирование будет впервые реализовано в Челябинской области – жители смогут внести свои предложения по решению актуальных проблем местного значения. В бюджете на 2021-й год на эти цели заложено 750 миллионов рублей. По возможности эта сумма будет удвоена.

Алексей Лошкин подчеркнул, органы государственного аудита (в данном случае КСП)– это инструмент по наращиванию открытости власти. «Обладая некой институциональной автономией, являясь независимой от исполнительной власти и в соответствии со стандартами КСП ведет свою деятельность, руководствуясь интересами общества», - отметил руководитель.

Контрольно-счетная палат постепенно меняет свои подходы к работе. «Мы должны плавно переходить от финансового контроля за средствами бюджета к анализу реализуемости и результативности рисков документов стратегического планирования, повышения аудит-результативности. Мы стремимся стать центром профессиональных компетенций, чтобы давать рекомендации чиновникам в вопросах госуправления в той или иной сфере», - подчеркнул глава региональной КСП.