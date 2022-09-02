02.09.2022
Челябинский Миасс освобождают от мусора и растительности новые «Портумы»
02.09.2022
За сутки заболело ковидом 690 южноуральцев, выздоровело 352, умерло трое
02.09.2022
Осень с восточным колоритом: Wink представляет главные премьеры сентября
02.09.2022
КУИЗО Челябинска объявил аукционы по продаже четырех недостроев
02.09.2022
ММК внедрил систему оптимизации обрези полосы
02.09.2022
В Кунашакском районе введен карантин по птичьему гриппу
КУИЗО Челябинска объявил аукционы по продаже четырех недостроев
01.08.2022
Челябинские недострои уйдут с «молотка»
06.06.2022
Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным
16.05.2022
Мэрия Челябинска готовит к торгам «партию» недостроев
22.02.2022
Алексей Текслер поручил проработать возможности списания части недостроев
«Пункт назначения»: экстрим-парк в Челябинске по-нехорошему экстремален
01.09.2022
Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области
31.08.2022
С нового учебного года в школах введут запрет на использование мобильных телефонов
31.08.2022
В новом учебном году сохранятся ряд антиковидных ограничений в школах Челябинской области
31.08.2022
Алексей Текслер со своим первым замом вновь побывал в ДНР
30.08.2022