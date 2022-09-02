КУИЗО Челябинска объявил аукционы по продаже четырех недостроев

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска объявил аукционы по продаже четырех объектов незавершенного строительства, изъятых у собственников по решениям суда.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 11 октября текущего года на торгах планируется реализовать:

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- объект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:36:0318001:2206, площадью застройки 1210,8 квадратных метра, со степенью готовности десять процентов, расположенный по Копейскому шоссе.

Начальная цена предмета аукциона составляет 3 690 500 рублей.

Вид разрешенного использования земельного участка, на котором расположен объект: для строительства комплекса по обслуживанию автомобилей с магазином и кафе.

- объект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:36:0113003:3218, площадью застройки 970 квадратных метров, со степенью готовности семь процентов, расположенный на пересечении улиц 50-летия ВЛКСМ и Черкасской.

Начальная цена предмета аукциона составляет 12 384 196 рублей.

Вид разрешенного использования земельного участка, на котором расположен объект: для размещения гостиничного комплекса квартирного типа с встроенными помещениями для обслуживания населения.

- объект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:36:0000000:55023, площадью застройки 2271,8 квадратных метра, со степенью готовности десять процентов, расположенный по улице Братьев Кашириных.

Начальная цена предмета аукциона составляет 302 769 675 рублей.

Вид разрешенного использования земельного участка, на котором расположен объект незавершенного строительства: для размещения офисно-торгового комплекса с гостиницей и встроенной подземной автостоянкой.

- объект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:36:0706002:5216, площадью застройки 695 квадратных метров, со степенью готовности десять процентов, расположенный по Свердловскому тракту, 11.

Начальная цена предмета аукциона 1 073 800 рублей.

Вид разрешенного использования земельного участка, на котором расположен объект незавершенного строительства: для размещения многоэтажной автостоянки.

Кроме того, 20 сентября на торгах планируется реализовать объект незавершенного строительства по улице Васенко, 94, а 27 сентября - в поселке Новосинеглазовский по улице Ключевой.

Как отмечают в мэрии, по состоянию на конец августа текущего года КУИЗО получил 38 вступивших в законную силу решений судов об изъятии путем продажи с публичных объектов незавершенного строительства в Челябинске; 12 объектов уже проданы по результатам аукционов.